Türkiye Kültür Yolu Festivali, İstanbul'da 4 Ekim'e kadar sanatseverleri ağırlayacak

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Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 20. durağı İstanbul'da konserler, sergiler, söyleşiler, atölyeler ve çocuk etkinlikleri sanatseverlerle buluşuyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) başta olmak üzere İstanbul'un farklı kültür sanat mekanlarında düzenlenen etkinliklerde, uluslararası müzikten Türk müziğine, şiirden çağdaş sanata ve geleneksel el sanatlarına uzanan programlar gerçekleştiriliyor.

AKM Türk Telekom Opera Salonu'nda sahne alan Ulusal Arap Orkestrası, Arap dünyasının köklü müzik mirasını çağdaş orkestra düzenlemeleriyle dinleyicilere sundu. Müzik direktörlüğünü ve orkestra şefliğini Michael Ibrahim'in üstlendiği konserde, Filistinli vokalist Nai Barghouti de orkestraya eşlik etti.

AKM Tiyatro Salonu'nda İncesaz, " İstanbul'a Dair" konseriyle 30 yıllık repertuvarından seçkileri seslendirdi. Topluluk, "Mazi Kalbimde Bir Yaradır", "Kalbimdeki Deniz" ve "Çok Aşığın Var Diyorlar" gibi eserlerin yanı sıra "İkinci Bahar" ve "Ekmek Teknesi" dizilerinin hafızalara yerleşen müziklerini de yorumladı.

AKM Türk Telekom Açık Hava Sahnesi'nde Ömür Gedik ve Poizi sahne alırken, ziyaretçiler sevilen şarkılara eşlik etti.

Şiir ve edebiyat buluşmaları gerçekleştirildi

17. Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali kapsamında AKM Kütüphane'de "Şehir ve Şiir: Barcelona, Selanik, Bakü" paneli düzenlendi. Festival başkanı Adnan Özer'in moderatörlüğündeki etkinlikte Eduard Sanahuja, Dimitris Leontzakos ve Akşin Yenisey, üç kentin şiir ve edebiyat birikimini kent ve kültür ilişkisi üzerinden değerlendirdi.

"Sürdürülebilir Bir Yaşam İçin Şiirin Dönüştürücü Gücü" başlıklı konferansta ise şiirin çevre, insan ve toplum arasındaki ilişkilere katkısı ele alındı.

Çocuklar opera ve atölyelerde sanatla buluştu

Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası'nda İstanbul Devlet Opera ve Balesince (İDOB) sahnelenen "Külkedisi", çocukları klasik müzik ve opera sanatıyla buluşturdu. Gioacchino Rossini'nin "La Cenerentola" eserinden uyarlanan yapıt, Nazlı İktu'nun sahnelemesiyle izleyici karşısına çıktı.

Büyük Çamlıca Camisi'ndeki "Çamlıca'da Erguvan Saati" etkinliğinde minyatür, rokoko, ebru, tahta baskı, suluboya, seramik ve tezhip atölyeleri gerçekleştirildi.

Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen çini atölyesinde ise katılımcılar, sır altı çini tekniğini deneyimleyerek geleneksel motiflerle kendi çalışmalarını hazırladı. Vantilok Kukla ve Müzikli Masal Atölyesi'nde çocuklar da kuklalar ve müzik eşliğinde masalların dünyasına dahil oldu.

AKM Kültür Sokağı'ndaki Karaoke Karavan'da ise ziyaretçiler seçtikleri şarkıları seslendirerek festival programına aktif şekilde katıldı.

Sergiler festival boyunca ziyaret edilebilecek

Festival kapsamında AKM ve Rami Kütüphanesi başta olmak üzere farklı mekanlarda çeşitli sergiler de sanatseverlerle buluşuyor.

AKM önündeki "ASELSAN İleri Dönüşen Bir Gelecek Vizyonu" sergisinde elektronik ve endüstriyel atıklardan üretilen sanat eserleri yer alırken, AKM Müzik Platformu'ndaki "Renklerin Sureti" sergisinde insan yüzünün renkler aracılığıyla yorumlandığı portreler ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

AKM Galeri'de Taviloğlu Koleksiyonu'ndan Alaettin Aksoy, Mehmet Güleryüz ve Komet'in eserlerinin yer aldığı "Üç Ressam" sergisi ziyaret edilebiliyor.

AKM Kafeler Sokağı'ndaki "Fotoğrafın 200. Yılı Sergisi" ise fotoğrafın iki asırlık gelişimini Türkiye'den güncel kareler üzerinden ele alıyor. FOTON Derneği üyelerinin çalışmalarından oluşan serginin küratörlüğünü Murat Gür üstleniyor.

Türkiye Kültür Yolu Festivali, 4 Ekim'e kadar İstanbul'un farklı noktalarında konserler, sergiler, sahne sanatları, söyleşiler, atölyeler ve çocuk etkinlikleriyle devam edecek.

Kaynak: AA