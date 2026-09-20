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Anadolu Makam Ensemble, CMO Yaz Akademisi kapanışında iki eseri ilk kez seslendirdi

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Anadolu Makam Ensemble, CMO Yaz Akademisi kapanışında iki eseri ilk kez seslendirdi
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Prof. Esra Berkman, CMO projesinin 2026 Yaz Akademisinde iki günlük atölye düzenledi. Kapanış konserinde Anadolu Makam Ensemble altı eseri seslendirdi; Saba Murassa Peşrev ile Beste-Isfahan Peşrev ilk kez çalındı.

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Bölümü Kurucu Öğretim Üyesi Prof. Esra Berkman, Münster Üniversitesi ve Orient-Institut Istanbul iş birliğiyle yürütülen Corpus Musicae Ottomanicae (CMO) projesinin 2026 Yaz Akademisinde atölye çalışması gerçekleştirdi. Akademinin kapanışında Anadolu Makam Ensemble topluluğu uluslararası katılımcılara özel bir konser sundu.

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Bölümü Kurucu Öğretim Üyesi Prof. Esra Berkman, Münster Üniversitesi ve Orient-Institut Istanbul iş birliğiyle yürütülen Corpus Musicae Ottomanicae (CMO) Osmanlı Müziği Arşivi Projesi kapsamında düzenlenen 2026 Yaz Akademisinde iki günlük bir atölye çalışmasına imza attı.

Dünyanın farklı ülkelerinden 22 katılımcının yer aldığı ve 8-9 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen "Maqam Pitches via the 79-Tone Tuning and Sagittal Notation: Precise Microtonal Representation of the CMO Editions I-II" başlıklı atölyede, Osmanlı makam müziğinin tarihi icra pratikleri uygulamalı olarak ele alındı. Hampartsum ile Batı porteli notasyon sistemlerinin karşılaştırıldığı çalışmada, 79 sesli akort modeli ve Sagittal notasyonu üzerinden farklı perde gösterim yaklaşımları değerlendirildi. Program sonunda katılımcılara sertifikaları takdim edildi.

Seçilen eserler ilk kez seslendirildi

Atölye süresince CMO kritik edisyonlarından seçilen ve Prof. Dr. Ozan Yarman tarafından 79 Tonlu Ses Sistemi'ne uygun biçimde Sagittal notasyonla yeniden kaleme alınan eserler, Yaz Akademisinin kapanış konserinde sahneye taşındı. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Türk Müziği Bölümü Topluluğu "Anadolu Makam Ensemble" tarafından verilen konserde, seçilen altı eser arasında yer alan "Saba Murassa Peşrev" ile "Beste-Isfahan Peşrev" ilk kez dinleyicilerle buluştu.

Kanunda Prof. Esra Berkman, kudüm ve seste Doç. Meriç Düzbaş, ud ve seste Doç. Dr. Yasin Bol, neyde ise Öğr. Gör. Onur Üstünkaya'nın yer aldığı topluluk; 79 Tonlu Ses Sistemi ve Sagittal notasyon kullanarak makamsal eserlerin mikrotonal perdelerini hassas bir biçimde icra pratiğine aktardı. Gerçekleştirilen performansla, söz konusu notasyon sisteminin uluslararası akademik ve müzikal çevrelerde görünür kılınması hedeflendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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