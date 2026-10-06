Türkiye Kültür Yolu Festivali, 10-18 Ekim'de Diyarbakır'da 5'inci kez düzenlenecek

DİYARBAKIR, Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 22'nci durağı olacak. 10-18 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek festivalde 9 gün boyunca konser, sergi, tiyatro, söyleşi, atölye ve çocuk etkinliklerinin yanı sıra gastronomi programları gerçekleştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali, Diyarbakır'da 5'inci kez sanatseverlerle buluşacak. Festival kapsamında kentin tarihi mekanları, müzeleri, kültür merkezleri ve farklı etkinlik alanlarında çok sayıda program düzenlenecek.

'DİYARBAKIR, TÜRKİYE'NİN EN ÖZEL KÜLTÜR ŞEHİRLERİNDEN BİRİ'

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyarbakır'ın Türkiye'nin kültürel zenginliğini en güçlü biçimde yansıtan şehirlerden biri olduğunu belirterek, " Diyarbakır, yalnızca geçmişin izlerini taşıyan değil, binlerce yıllık kültürel mirasını bugün de yaşatan ve geleceğe aktaran bir şehir. Mezopotamya'nın kalbinde farklı medeniyetlerin bıraktığı izler; surlarından İçkale'sine, Ulu Camii'sinden Hevsel Bahçeleri'ne, geleneksel sanatlarından müziğine ve mutfağına kadar şehrin bütün dokusuna yansıyor. Bu eşsiz birikim, Diyarbakır'ı Türkiye'nin en özel kültür şehirlerinden biri haline getiriyor" dedi.

'TARİHİ MEKANLARI KÜLTÜR VE SANATLA BULUŞTURACAĞIZ'

Diyarbakır'da festival kapsamında tarihi mekanları, müzeleri, kültür merkezlerini ve meydanları kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturacaklarını belirten Bakan Ersoy, "Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Diyarbakır'da beşinci kez düzenleniyor olması bizim için büyük önem taşıyor. Şehrin tarihi mekanlarını, müzelerini, kültür merkezlerini, meydanlarını ve farklı noktalarını kültür ve sanatla buluşturacağız. Kültür Yolu Festivalleriyle hedefimiz yalnızca etkinlik düzenlemek değil, şehirlerimizin kültürel değerlerini görünür kılmak, yaşayan gelenekleri desteklemek ve bunları yeni kuşaklarla buluşturmak. Diyarbakır'da da şehrin özgün kimliğini çağdaş kültür ve sanat etkinlikleriyle bir araya getirirken, yerel değerlerin ve üreticilerin daha geniş kitlelere ulaşmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Özellikle gastronomi programımızla Diyarbakır'ın zengin mutfak kültürünü, yerel lezzetlerini ve güçlü sofra geleneğini ziyaretçilerimizle buluşturacağız. Festivalin Diyarbakır'ın kültür hayatına dinamizm kazandırmasını, kültür turizmini güçlendirmesini ve şehrin değerlerinin daha geniş kitlelerce tanınmasına katkı sunmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

9 SANATÇI SAHNE ALACAK

Festivalin konser programında Nevruz Parkı 9 gün boyunca farklı sanatçıları ağırlayacak. 10 Ekim'de Hakan Altun, 11 Ekim'de Mert Demir, 12 Ekim'de Sefo, 13 Ekim'de Sagopa Kajmer, 14 Ekim'de Poizi, 15 Ekim'de Derya Uluğ, 16 Ekim'de Bengü, 17 Ekim'de Murat Boz ve 18 Ekim'de Fatma Turgut sahne alacak. Festival kapsamında ayrıca fotoğraf maratonu, sergiler, ebru, ipek dokuma ve çalgı yapımı atölyeleri düzenlenecek. Çocuklara yönelik tiyatro ve atölyelerin yanı sıra söyleşi ve farklı kültür-sanat etkinlikleri de gerçekleştirilecek.

DİYARBAKIR MUTFAĞI TANITILACAK

Festivalin gastronomi programında Diyarbakır'ın yöresel yemekleri ve yerel ürünleri tanıtılacak. Programda şefler Ömür Akkor, Erşan Yılmaz, Mahir Nazlıcan, Çiğdem Seferoğlu, Burcu Önal, Gökhan Ali Çamkerten ve Emre Murat ile gastronomi yazarları ve yemek kültürü araştırmacıları yer alacak.

Festival boyunca 40'tan fazla işletme 'Lezzet Noktası' olarak gastronomi rotasında yer alacak. Ziyaretçilere meftune, kaburga dolması, duvaklı pilav, içli köfte, ciğer kebabı ve yöresel tatlılar başta olmak üzere Diyarbakır mutfağından farklı lezzetler sunulacak. Festivalin 10-18 Ekim tarihleri arasındaki programı kapsamında etkinlikler kentin farklı noktalarına yayılacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı