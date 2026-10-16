Deprem sonrası tezhibe yönelen Elvan Şahin, 30 eser üretip atölye kurdu

Malatya'da yaşayan Elvan Şahin, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından kendisine sığınak olarak gördüğü tezhip sanatını çevrim içi eğitimle öğrenerek kendi atölyesini kurdu.

Küçük yaşlarda yaz aylarında katıldığı Kur'an-ı Kerim kurslarında kitabın sayfalarını süsleyen motiflere ilgi duymaya başlayan 50 yaşındaki Şahin'in merakı, İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde eğitim aldığı dönemde geleneksel Türk-İslam süsleme sanatlarını tanımasıyla daha da arttı.

Tezhip sanatına ilgi duymasına rağmen o dönem eğitim imkanlarına ulaşamayan Şahin, Malatya'da da büyük yıkıma neden olan 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından bu alana yönelmeye karar verdi. Eğitimini sürdürmek için çevrim içi kursları araştıran Şahin, bir akademide tezhip eğitimi almaya başladı.

Yaklaşık 1,5 yıl süren eğitim boyunca ödevlerini tamamlayarak kendini geliştiren Şahin, zamanla kendi eserlerini üretmeye başladı. Kendi atölyesini kuran Şahin, bugüne kadar hazırladığı 30 eseri Malatya'nın yanı sıra Adana ve Denizli'deki sanatseverlere ulaştırdı.

Şahin, şimdi hem tezhip sanatını daha geniş kitlelere tanıtmak hem de bu alana ilgi duyanlara yol göstererek geleneksel sanatı gelecek kuşaklara aktarmak istiyor.

Depremler sonrası tezhip terapi oldu

Elvan Şahin, AA muhabirine, çocukluk yıllarında Kur'an-ı Kerim'in sayfalarında gördüğü tezhip sanatını bugün kendisinin icra etmesinden mutluluk duyduğunu söyledi.

Depremlerin ardından sanatla daha fazla ilgilenmeye başladığını belirten Şahin, tezhibin kendisi için zamanla özel bir anlam kazandığını ifade etti.

Geleneksel sanatlarda hoca-talebe ilişkisinin önemine dikkati çeken Şahin, çevrim içi eğitim sürecinde zorlansa da çalışmalarını sürdürdüğünü anlattı.

Şahin, şöyle konuştu:

"Depremler bizde farklı etkiler bıraktı. O süreçte tezhip ile kendimi iyileştirme yoluna gittim. Terapi gibi oldu, sığınak oldu. O şekilde başlayınca da bağımız daha farklı boyuta geldi. O dönem benim dostum gibi oldu. Depremle beraber her şey sekteye uğradı. Eğitimi bırakmak istemedim. Çevrim içi kurs arayışına girdim ve bir akademide eğitimi görünce 'Olur mu, olmaz mı?' diye düşündüm. Çünkü geleneksel bir sanat, hoca-talebe ilişkisi gerekiyor. Uzun bir süreç oldu, sabahlara kadar ödevleri yaparak çevrim içi olmasına rağmen ilerleme kaydettim. Çok şükür kendi atölyemi açtım. Tezhip ile gönül bağı olanlara bir umut olmak istedim."

"Aile bütçesine bir nevi katkı sağlamış oluyorum"

Çevrim içi eğitim aldığı hocalarıyla iletişimini sürdürdüğünü ve tezhip sanatını öğrenmenin ömür boyu devam ettiğini dile getiren Şahin, kendi eserlerini üretmenin yanı sıra bu sanata ilgi duyanlara da destek olmak istediğini kaydetti.

Bugüne kadar 30 eser hazırladığını ve çalışmalarını farklı şehirlerdeki sanatseverlere ulaştırdığını belirten Şahin, şunları söyledi:

"Amacım çektiğim sıkıntıları yeni neslin veya tezhibe ilgisi olanların çekmemesi. Onlara yol göstermek istiyorum. Tezhip sanatını daha tanınır hale getirmek istiyorum. En büyük hedefim gelecek nesillere miras bırakmak. Eserleri sıfırdan yapınca insanın pek satmaya gönlü olmuyor. Adana, Denizli ve Malatya içinde eserlerimi sattım. Bu işin biraz maddi döngüsünün sağlanması gerekiyor. Bu geleneksel sanatlarla uğraşınca aile bütçesine bir nevi katkı sağlamış oluyorum."

Kaynak: AA