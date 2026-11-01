Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Eyüpsultan'da atölye yangınında ekiplere saldıran iş yeri sahibi gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eyüpsultan'da iplik atölyesinin çatısında çıkan yangına müdahaleye gelen ekiplere iş yeri sahibi kesici aletle saldırdı. İtfaiye yangını söndürürken iş yeri sahibi gözaltına alındı, binadan çıkarılırken saldıran 1 kişi polis merkezine götürüldü.

Eyüpsultan'da iplik atölyesinde çıkan yangına müdahaleye gelen ekiplere saldıran iş yeri sahibi gözaltına alındı.

Defterdar Mahallesi Çaycılar Sokak'taki 2 katlı iplik atölyesinin çatısında iş yeri sahibi M.S. (35) tarafından yangın çıkarıldığı iddiası üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Elinde kesici alet bulunan M.S, yangına müdahaleye gelen ekiplere iplik bobinleri ile kalas fırlattı.

İtfaiye ekipleri, su sıkarak şüpheliyi etkisiz hale getirmeye çalışırken, bir yandan da çatıdaki yangına müdahalede bulundu.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, iş yerinde hasar oluştu.

Şüpheli M.S. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan, şüphelinin binadan çıkarıldığı sırada saldıran 1 kişi de yakalanarak polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA
Bu haber 13 sitede yayınlandı.
Karadağ'a vizesiz seyahat resmen sona erdi

Türkler artık bu ülkeye vizesiz giremeyecek
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cadılar Bayramı partisinde görenler şaşkına döndü: Heidi Klum’un kostümü bu kez dev bir el

Bu dev elin içinde ünlü bir manken var!
Şehidimiz Yusuf Sait Ünlü'ye sosyal medyadan hakaret eden şahıs gözaltına alındı

Şehidimize yaptığı saygısızlık cezasız kalmadı: Böyle yakalandı
Türkiye’nin haritası değişebilir! Bahçeli’den '100 il, 1000 ilçe' projesi

Bahçeli'den dengeleri değiştirecek proje! Detayları açıkladı
Fenerbahçe'de olağanüstü toplantı! İstifa dahil radikal kararlar çıkabilir

Tepkiler sonrası beklenen oldu! Radikal kararlar çıkabilir
Okan Buruk 4-0 kazanılan maçın 11'inden 3 yıldızını yedek kulübesine çekiyor

4-0 kazandığı maçın 11'inden 3 yıldızını yedek kulübesine çekiyor
İstanbul'da ucuz et izdihamı! Market arabaları kilitlendi

Haberi duyan soluğu zincir markette aldı! Büyük izdiham yaşandı
Eğitim camiasını yasa boğan kaza! Genç öğretmenden acı haber

Eğitim camiasını yasa boğan kaza! Genç öğretmenden kahreden haber