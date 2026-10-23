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Demirci'de BilimFest başladı: 3 gün boyunca 26 farklı atölye kurulacak

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Demirci'de BilimFest başladı: 3 gün boyunca 26 farklı atölye kurulacak
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Manisa'nın Demirci ilçesinde TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında Bilim Demirci tarafından düzenlenen BilimFest başladı. Abdullah Akarsu Sosyal Etkinlik Alanı'nda 3 gün sürecek şenlikte robotik kodlamadan biyolojiye 26 tematik atölye yer alıyor.

Manisa'nın Demirci ilçesinde, TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında Bilim Demirci tarafından düzenlenen BilimFest başladı.

Abdullah Akarsu Sosyal Etkinlik Alanı'nda 3 gün sürecek etkinlikte 26 farklı tematik atölye var. Atölyelerin konuları robotik kodlama, yapay zeka, astronomi, fizik, kimya ve biyolojiden geleneksel sanatlara ve tasarıma kadar uzanıyor.

KAYMAKAM BAYRAM: BUGÜN ONLAR İÇİN ÇOK ÖZEL BİR GÜN

Açılışta konuşan Demirci Kaymakamı Fatih Bayram, TÜBİTAK destekli bilim merkezi Bilim Demirci'nin ilçe için çok kıymetli bir değer olduğunu söyledi. Merkezin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Demirci Belediyesi ve T3 Vakfı işbirliğiyle hayata geçirildiğini anlatan Bayram, şunları söyledi:

"Çocuklarımızın teknolojiyle, tasarımla, havacılık ve uzay bilimleriyle, biyoloji atölyeleriyle tanışmasını sağladılar. Evlatlarımızın içinden gelecekte Alper Gezeravcılar, Aziz Sancar gibi Nobel ödülü almış büyüklerimiz çıkacak inşallah. Bugün onlar için çok özel bir gün."

20 BİN ÖĞRENCİ AĞIRLANDI

Demirci Belediye Başkanı Erkan Kara da Bilim Demirci'nin Eylül 2025'teki açılışından bu yana yaklaşık 20 bin öğrenciyi ağırladığını söyledi. Merkeze uzak mahallelerdeki okullarda da bilim şenlikleri düzenlediklerini belirten Kara, şöyle konuştu:

"Demirci eğitim kenti olmasının yanında bilim kenti olmaya da devam ediyor. Amacımız, Demirci Akıncılarının torunları olan bu ilçede nice Selçuk Bayraktarlar çıkarmaktır. Bir çocuğumuza dahi dokunarak bu ülkenin kalkınmasında rol oynamasını sağlayabilirsek bunun mutluluğunu ve gururunu yaşayacağız. Önümüzdeki günlerde Bilim Demirci'ye uçuş simülatörünü de kazandıracağız. Böylece pilot adaylarının da yetiştiği bir ilçe olmanın gururunu hep birlikte paylaşacağız."

VR GÖZLÜKLE UZAY YOLCULUĞU

Şenlik boyunca öğrenciler VR gözlüklerle uzay yolculuğunu deneyimleyecek, planetaryumda (gezegenevi) uzayı keşfedecek ve model maket uçak tasarlayacak. BilimFest'e Demirci'nin yanı sıra Salihli, Saruhanlı ve Akhisar ilçelerinden de katılım var.

Defne Ela Güneş
Defne Ela Güneş
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