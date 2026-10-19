Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bartın'da ilk kez düzenlenen Bilimfest, 3 günde 60 bine yakın ziyaretçi ağırladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bartın Üniversitesi ev sahipliğinde TÜBİTAK desteğiyle ilk kez düzenlenen Bilimfest Bartın, Kutlubey Yerleşkesi'nde 3 günde 60 bine yakın ziyaretçi ağırladı. Festivalde 70'ten fazla atölye, Bayraktar TB2 ve insansı robot Canik Man yer aldı.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) ev sahipliğinde TÜBİTAK desteğiyle ilk kez düzenlenen "Bilimfest Bartın" 3 gün boyunca 60 bine yakın ziyaretçiyi ağırladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Kutlubey Yerleşkesi'nde düzenlenen "Bilimfest Bartın", 7'den 70'e vatandaşları ağırladı.

TÜBİTAK desteğiyle yapılan festivalde 70'ten fazla atölye, teknoloji tanıtımları, simülasyonlar ve farklı temalardaki etkinliklerle bilimi deneyimleme imkanı sunuldu.

Açılış gününden itibaren yoğun ilgi gören festival, olumsuz hava koşullarına rağmen 3 günde 60 bine yakın ziyaretçi ağırladı.

Anaokulundan üniversiteye kadar farklı eğitim kademelerindeki öğrencileri bir araya getiren festivalde, bilimsel merakın ve üretkenliğin desteklenmesi amaçlandı.

Ziyaretçiler, farklı alanlarda hazırlanan atölyelerde uygulamalı etkinliklere katıldı. Kültürden spora, teknolojiden bilime uzanan geniş bir yelpazede yapılan etkinlikler, çocukların ve gençlerin yanı sıra ailelerin de beğenisini kazandı.

Festival alanında insansız hava araçları, insansı robotlar ve farklı teknolojik uygulamalar ziyaretçilerle buluştu.

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan, Pençe, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Bahar Kalkanı harekatlarının yanı sıra Karabağ, Libya ve Ukrayna sahalarındaki operasyonel kabiliyetiyle tanınan Bayraktar TB2 İnsansız hava aracı yoğun ilgi gördü.

TEKNOFEST Güneydoğu'da da gösteriler gerçekleştiren insansı robot "Canik Man", Bilimfest Bartın'da da yerini alarak ziyaretçilere keyifli anlar yaşattı.

Kamu kurumları ve farklı kuruluşların hazırladığı stantların yanı sıra mobil bilişim araçları, simülasyon araçları ve özel etkinlik tırları da festivalin öne çıkan bölümleri arasında yer aldı.

Yürütücülüğünü Prof. Dr. Burçin Gökkurt Özdemir'in yaptığı "Bilimfest Bartın" proje ekibinde, BARÜ'den Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Büyükşahin proje koordinatörü, Dr. Öğr. Üyesi Özkan Avcı ile Bartın Bilim ve Sanat Merkezinden öğretmen Muhammed Ali Savaş proje uzmanı olarak görev aldı.

Kaynak: AA
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
Gupse Özay'ın 'Deliha' için aldığı 23 kilo sağlığını bozdu

Deliha için 23 kilo aldı, bedelini ağır ödedi: Mahvoldum
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gece yarısı açıldı! 2,5 saatlik yol 18 dakikaya düştü

Gece yarısı açıldı! 2,5 saatlik yol 18 dakikaya düştü
Arnavutluk'ta isyan büyüyor! Polis alevlerin içinde kaldı

Görüntü Fransa'dan değil! İsyancılar polisi göz göre göre ateşe verdi
Selde aracı hasar görenler dikkat! Kaskosu olmayanlar da para alabilir

Sel mağdurları bunu bilmiyor! Kasko olmasa bile tazminat kapısı açık
İsyan dalgası büyüyor! Bu kez Meksika'da hükümet binasını bastılar

Halk bir ülkede daha ayaklandı! Maskeli gruplar hükümet binasını bastı
Yanardağ gezisi feci sonla bitti!

Yanardağ gezisi feci sonla bitti!
Paris'teki yağmada Messi imzalı servet değerindeki ürünleri çaldılar

Ülke yangın yeri! Yaptıkları rezilliği bir de sergilediler
Bakan Bayraktar'a açıkça soruldu: Enerjide dışa bağımlı olmaktan ne zaman kurtulacağız?

Bakan Bayraktar'a herkesin merak ettiği soru açıkça soruldu