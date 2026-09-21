Çin'in Foşan kentindeki tekstil atölyesindeki yangında 8 işçi öldü, 1 işçi yaralandı

Çin'in Foşan kentindeki tekstil atölyesindeki yangında 8 işçi öldü, 1 işçi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Çin'in Guangdong eyaletinde Foşan'ın Şündı ilçesindeki bir tekstil atölyesinde dün öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangında 8 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı; atölye ve çevresindeki binalarda bulunan 63 kişi tahliye edildi. Yangının çıkış sebebi soruşturuluyor.
Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde tekstil atölyesinde çıkan yangında 8 işçinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Xinhua'nın haberine göre, Foşan ilinin Şündı ilçesindeki Çangşing sanayi sitesinde bir atölyede dün öğle saatlerinde yangın çıktı.
Tuğla ve çelik malzemeyle inşa edilen iki katlı binanın 200 metrekarelik bölümünün alevler içinde kaldığı yangında, atölyede çalışan 8 işçi yaşamını yitirdi, 1 işçi yaralandı.
Atölye ve çevresindeki binalarda bulunan 63 kişi tahliye edildi.
Yangının çıkış sebebi soruşturuluyor.
Kaynak: AA