Çorum Düvenci'de Berkant Bolat anısına dokuzuncu müzik atölyesi açıldı

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Çorum'un Düvenci beldesinde, hayatını kaybeden bağlama sanatçısı Berkant Bolat'ın anısına Büyükdüvenci İlk ve Ortaokulu'nda oluşturulan "Berkant Bolat Müzik Atölyesi" törenle açıldı.

Bolat'ın eşi Yasemen Bolat tarafından yürütülen proje kapsamında Türkiye'nin farklı illerindeki köy okullarında kütüphane ve müzik atölyeleri oluşturuluyor.

Projenin dokuzuncu çalışması olan atölyede, öğrencilerin farklı müzik aletleriyle tanışmaları ve müzik eğitimi almaları amaçlanıyor. Yaklaşık iki yıldır sürdürülen çalışmalar kapsamında 30'dan fazla köy okuluna da kitap desteği sağlandı.

Çorum Valisi Ali Çalgan, törende yaptığı konuşmada, projenin vefa duygusunun somut örneklerinden biri olduğunu söyledi.

Çalgan, "Berkant Bolat Müzik Atölyesi bunun en güzel örneklerinden biridir. Burada sözün davranışa dökülmüş, ete kemiğe bürünmüş halini görüyoruz." dedi.

Atölyenin kurucusu Yasemen Bolat da eşinin anısını ve hayallerini yaşatmak amacıyla projeleri sürdürdüğünü belirtti.

Bolat, "Berkant kelimelere sığmayacak kadar iyi yürekli, merhametli bir insandı. Ben onun devamıyım. Ondan kalan güzellikleri yaşatmak, onun değerlerini ve hayallerini devam ettirmek için bu projeleri yapıyorum." diye konuştu.

Türkiye'de dokuzuncu projeyi gerçekleştirdiklerini aktaran Bolat, şunları kaydetti:

"Berkant'la birlikte onun hayallerini ve görüşlerini yeşertmek adına binlerce çocuğa ulaştık. Gelecek onların. Umuyorum ki burada açan çiçekler gibi onlar da gelecekte çok güzel yerlere gelecekler. Çok güzel türküler söyleyecekler."

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız da çocukların sanat, spor ve müzikle buluşturulmasının önemine işaret ederek, "Çocuklarımızın elinde silah değil; saz görmek istiyoruz, futbol topu görmek istiyoruz, basketbol topu görmek istiyoruz, gitar görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise "İnsan hayattan ayrılır ama geride bıraktığı iyiliklerle, bıraktığı güzel seda ile yaşamaya devam eder. Hele ki bu iyilik çocukların dünyasına dokunuyorsa, yıllar boyunca yeni umutlarla yeşerir." şeklinde konuştu.

Törene Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, öğrenciler ve veliler de katıldı.

Konuşmaların ardından atölyenin açılış kurdelesi kesildi.

Kaynak: AA