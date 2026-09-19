Haberler

Karşıyaka'da 3'üncü bilim şenliğinde 35 atölye ve stant açıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde TÜBİTAK 4007 kapsamında bu yıl 3'üncüsü düzenlenen bilim ve sanat şenliğinde 35 atölye ve stant açıldı. Öğrencilerin bilim okuryazarlığını artırmayı amaçlayan etkinlikte kodlama, robotik, yapay zeka ve el sanatları atölyeleri yapıldı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında "Körfezin Karşıyaka'sı; Bilim, Kültür ve Sanat Şenliği-2026" etkinliğini düzenledi.

Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda bir alışveriş merkezinin ev sahipliğinde bu yıl 3'üncüsü gerçekleştirilen etkinlik, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile Türk Kızılay Karşıyaka Şubesi işbirliğinde yapıldı.

Öğrencilerin bilim okuryazarlığını artırmak amacıyla organize edilen şenlikte, doğa, kodlama, robotik, yapay zeka, matematik ve geleneksel el sanatları alanlarında 35 atölye ve stant açıldı.

Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürü Arzu Günaydın, törendeki konuşmasında, şenliğin çocukların merak duygusunu beslediğini ve çok yönlü gelişimlerine katkı sunduğunu ifade etti.

Proje yürütücüsü Karşıyaka Bilim ve Sanat Merkezi öğretmeni Mehmet Sertkahya ise atölye ve etkinliklerle bilimsel merakı sanat ve teknolojiyle harmanladıklarını kaydetti.

Programa Karşıyaka Kaymakamı Özkan Demir, ilçe protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
366 milyon Euro harcandı! Sonuç: 5 maçta 2 gol ve 2 puan

366 milyon Euro harcandı! Şampiyonluk beklerken küme düşme hattındalar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzon'da derbi öncesi korkutan görüntüler! Şehri su bastı

Korkutan görüntüler! Bir ilimiz geceyi böyle geçirdi
Başkanlar devreye girdi! Derbi öncesi özel prim kararı

Başkanlar devreye girdi! Derbi öncesi özel karar
Derbide inanılmaz an! 90. dakikada gol yememek için yaptığı şeye beğeni yağıyor

90. dakikada gol yememek için yaptığı şeye beğeni yağıyor
Eşi tarafından öldürülen 2 çocuk annesi Didar, ikizlere hamileymiş

Döverek öldürülen Didar'la ilgili kahreden detay
Numan Kurtulmuş'tan İsrail'e net mesaj: Biz bu bölgeyi derleyip toparlayacağız

Kurtulmuş'tan İsrail'e net mesaj: Biz bu bölgeyi toparlayacağız...
Düğmeye basıldı! TFF'den hakem tartışmalarını bitirecek hamle

Düğmeye basıldı! TFF'den hakem tartışmalarını bitirecek hamle
Aksaray'da duygulandıran an! Sesi Atatürk'e benzeyen emekli postacı Onuncu Yıl Nutku'nu okudu

Sesi Atatürk'e benziyor! Nutku okuyunca alandan alkış koptu