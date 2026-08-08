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Orhangazi'de Meslek Lisesi İçin Yıkım Başladı

Orhangazi'de Meslek Lisesi İçin Yıkım Başladı
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Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin eski atölye ve sınıflarının yıkımına başlandı. Yıkımın ardından inşaat ihale süreci başlayacak ve yeni okul binası ile atölyeler en geç 2 yıl içinde tamamlanacak.

Orhangazi'de yenilenecek olan Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin atölye ve sınıfların yıkımına başlandı. Yıkımın ardından inşaat ihale süreci başlayacak.

Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi için bu yıl içinde yapılacak olan inşaat ihalesi ile yeni binalar ve atölyeler inşa edilecek.

Eski binaların yıkımına başlandı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan proje ile bölgenin en modern Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binasının yapılacağı Orhangazi MTAL'nin eski atölye ve binalarının yıkımına da başlandı. Ekipler hafta sonu itibarı iş makineleri ile atölye ve sınıfların yıkımına başladı.

İhale süreci başlayacak

Yıkımı yapılan Orhangazi Mesleki ve Teknik Anadolu Meslek Lisesi'nin yerine yapılacak olan yeni proje için ihale süreci önümüzdeki günlerde başlayacak. İhale ile birlikte inşaata başlanacak. Yeni okul binasının en geç 2 yıl içinde yapılması planlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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