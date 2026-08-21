Denizli'de Atıl Araçlar Yenilikçi Projelerle Hayat Buluyor

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü, Denizli Orman İşletme Müdürlüğü Tamir Bakım ve Atölye Şefliği, ormancılık faaliyetlerinde kullanılan araç ve iş makinelerinin bakım ve onarımlarını gerçekleştirerek makine parkının her an göreve hazır durumda tutulmasını sağlıyor. Şeflik, bunun yanı sıra kendi imkanlarıyla gerçekleştirdiği yenilikçi çalışmalarla atıl durumdaki araç ve malzemeleri yeniden değerlendirerek kurumun ihtiyaçlarına yönelik pratik çözümler üretiyor.

2014 yılından bu yana faaliyete giren 20 bin metre karelik alandan oluşan Denizli Orman Bölge Müdürlüğü Tamir Bakım ve Atölye Şefliği'nde, müdürlük bünyesinde bulunan yangın söndürme araçları, hizmet araçları ve iş makinelerinin bakım ve onarımları gerçekleştiriliyor.

Özellikle orman yangınlarıyla mücadelede araç ve iş makinelerinin faal durumda tutulması büyük önem taşıyor. Sahada meydana gelen arızalar, yangınlarla mücadele sırasında operasyonların aksamasına ve zaman kaybına neden olabildiğinden, şeflik yalnızca atölye bünyesinde bakım ve onarım hizmeti sunmakla kalmıyor, seyyar tamir araçlarıyla arızalara olay yerinde de müdahale ediyor. Böylece araçların mümkün olan en kısa sürede yeniden göreve dönmesi sağlanarak çalışmaların kesintiye uğramasının önüne geçiliyor.

Denizli Orman İşletme Müdürlüğü Atölyesinde atıl araçlar yeniden hayat buluyor

Denizli Orman İşletme Müdürlüğü Tamir Bakım ve Atölye Şefliği, atıl durumda bulunan araç ve malzemeleri yeniden değerlendirerek kurumun ihtiyaçlarına uygun şekilde kullanıma kazandırıyor. Bu çalışmalar sayesinde mevcut kaynakların daha etkin ve verimli kullanılması sağlanırken, dışarıdan temin edilmesi gereken bazı ihtiyaçlara kurumun kendi imkanlarıyla hızlı ve pratik çözümler geliştiriliyor. Tamir Bakım ve Atölye Şefliği, araç ve iş makinelerinin her an göreve hazır tutulmasının yanı sıra, özellikle orman yangınlarıyla mücadelede görev yapan personelin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalarını da sürdürüyor.

Tamir Bakım ve Atölye Şefliği tarafından gerçekleştirilen çalışmalardan birisi, 1996 model ve 2023 yılına kadar yangın söndürme aracı olarak kullanılan atıl durumdaki bir arazözün soğutuculu araca dönüştürülmesi oldu. Şeflik personelinin kendi imkanlarıyla gerçekleştirdiği dönüşüm sonucunda araç, gıda ürünlerinin uygun sıcaklıklarda muhafaza edilerek yangın bölgelerinde görev yapan personele ulaştırılmasını sağlayan mobil bir soğuk hava aracına dönüştürüldü. İki ayrı bölümden oluşan aracın bir bölümü -14 derece, diğer bölümü ise +4 derece sıcaklıkta çalışabiliyor. Soğutma sistemi aracın kendi elektrik gücüyle çalışabildiği gibi ihtiyaç halinde dışarıdan sağlanan elektrik enerjisiyle de kullanılabiliyor. Frigo araç sayesinde, zorlu arazi ve hava şartlarında orman yangınlarıyla mücadele eden personele gıdaların uygun şartlarda ulaştırılması sağlanırken, hem sağlıklı gıdaya erişimin desteklenmesi hem de gıda israfının azaltılması hedefleniyor.

Yangın ekipleri için seyyar duş ve tuvalet

Şefliğin kendi imkanlarıyla hayata geçirdiği bir diğer proje ise seyyar tuvalet ve duş aracı oldu. Orman yangınları sırasında ekipler çoğu zaman yerleşim yerlerinden uzak ve zorlu şartlarda, uzun süre görev yapıyor. Günlerce devam eden çalışmalarda personelin temel ihtiyaçlarının karşılanması, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve görev motivasyonunun korunması büyük önem taşıyor. Bu ihtiyaçtan hareketle bir karavan, Tamir Bakım ve Atölye Şefliği tarafından yeniden düzenlenerek içerisinde duş ve tuvalet bulunan seyyar bir üniteye dönüştürüldü. Araç, kadın ve erkek personelin kullanımına uygun olmak üzere iki ayrı bölümden oluşuyor.

"Baykuş Gözü" yangınları gözetliyor

Şefliğin bu yıl hayata geçirdiği projelerden biri de Mobil Yangın Gözetleme Aracı oldu. Bir bölümü geri dönüştürülebilir malzemeler kullanılarak hazırlanan araç, yangın riskinin yüksek olduğu bölgelerde seyyar olarak konumlandırılıyor ve yüksek çözünürlüklü görüntüleri anlık olarak aktarabiliyor. Güneş panelleri sayesinde kendi enerjisini de üretebilen sistem, yangınların erken tespitine ve riskli bölgelerin etkin şekilde izlenmesine katkı sağlamayı amaçlıyor. Mobil Yangın Gözetleme Aracı projesini ziyaret ederek çalışma sistemi hakkında bilgiler alan minik öğrenciler tarafından araca "Baykuş Gözü" adı verildi. Tamir Bakım ve Atölye Şefliği Atölyesinde Mobil Yangın Gözetleme Aracı Baykuş Gözü projesinin üretimine devam ediliyor. Büyük bir kısmı tamamlanan 2 adet Mobil Yangın Gözetleme Aracı yakın zamanda hizmet vermeye başlayacak.

Ateş savaşçılarına seyyar mutfak desteği

Tamir Bakım ve Atölye Şefliği, yine atıl durumda arazözü restore ederek sahada görev yapan personele hijyenik ve taze yemek ulaştırılması amacıyla seyyar mutfak aracı üretti. Orman yangınlarında alevlerle mücadele eden ateş savaşçılarının zorlu görev alanlarında sağlıklı ve sıcak yemeğe ulaşmasını sağlayan araç, personelin beslenme ve hijyen şartlarının iyileştirilmesine katkı sunacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı