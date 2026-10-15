Samsun'da İyilik Atölyesi'nde üretilen ürünlerin geliri 55 yetime yardım ulaştırdı

Samsun'da Emine-Ahmet Yeni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğretmen ve öğrencilerin gönüllü olarak yer aldığı "İyilik Atölyesi"nde yapılan el emeği ürünlerin geliri, yetim çocuklardan Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine kadar birçok kişiye yardım olarak ulaştırılıyor.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde yürütülen "İyilikte Yarışan Sınıflar Projesi" kapsamında 2015 yılında Emine-Ahmet Yeni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 3 öğretmen ve 25 öğrencinin gönüllü olarak yer almasıyla oluşturulan "İyilik Atölyesi"nde, ders dışı zamanlarında çeşitli hediyelik eşyalar üretiliyor.

Kermeslerde satışa sunulan ürünlerden elde edilen gelir ise yardım çalışmalarında kullanılıyor.

"İyilik Atölyesi" çalışması, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün "İmam Hatip Okulları Başarılı Örnekler Sergisi" kapsamında ilk 50 başarılı örnek arasında da yer aldı.

Okul Müdürü Muhammet Aykan, AA muhabirine, öğrencilerin sosyalleşmesi ve boş zamanlarını değerlendirmesi amacıyla başlatılan atölye çalışmalarının zamanla ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıran bir projeye dönüştüğünü söyledi.

Öğrencilerin hazırladıkları ürünlerin kermeslerde satılmasıyla ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırmaya başladıklarını belirten Aykan, "Önce İHH'nın yetim sponsorluğu üzerinden yetim bakmaya, daha fazla gelire ulaştıkça Gazze'deki kardeşlerimize iftar vermeye başladık. Okulumuzdaki dezavantajlı öğrencilerimize servis ve burs yardımı gibi konularla halkamızı büyüttük." dedi.

Atölyede öğrencilerin yalnızca el becerilerini geliştirmediklerini, aynı zamanda yardımlaşma bilincini kazandırdıklarına işaret eden Aykan, "Biz çocuklara iyilik yapmayı öğretmeye çalışıyoruz. Buradaki ürünler araç, amacımız çocuklarımızın başka insanların hayatına dokunabilen, almayı değil, vermeyi üstün tutan, yardımlaşma duygusundan haz alan bireyler olarak yetişmesini sağlamak. Atölyeden elde edilen gelirle ihtiyaç sahibi öğrencilere de destek veriyoruz. Okulumuzda ihtiyaç sahibi olup da burs almayan ihtiyaç sahibi hiçbir öğrencimiz yok." ifadelerini kullandı.

Çocuklara birlikten doğan gücü öğretiyorlar

İyilik Atölyesi'nin sorumlu öğretmenlerinden Neriman Topuz da öğrencilerin kendi emekleriyle ürettikleri ürünleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Atölye ile hem iyilik yapmak hem de öğrencilerin yaşam becerilerini geliştirmelerine destek olmayı amaçladıklarını anlatan Topuz, "Çocuklarımız iyilik yapmak istiyor ama 'Benim bu kadar bütçem yok.' diye düşünüyor. Biz de onlara, 'Hadi gelin, birlik olalım, hep beraber bir şeye imza atalım ve bunun sonucunda ne elde ettiysek istediğimiz iyilikte kullanalım.' dedik. Artık hepsi şunu biliyor. Birlik olursak çok şeyin üstesinden geliriz." diye konuştu.

Kovid-19 salgını döneminde aileleri de projeye dahil ettiklerini aktaran Topuz, bugüne kadar 55 yetime yardımda bulunduklarını söyledi.

Başkalarına yardım etmenin hazzını yaşadılar

Atölye sayesinde sosyal medyada geçirdiği zamanın azaldığına dikkati çeken 10. sınıf öğrencisi Elif Güney ise ürünlerin Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine yardım amacıyla değerlendirilmesinden mutluluk duyduğunu, başkalarına destek olabilmenin kendisi için önemli bir motivasyon kaynağı olduğunu anlattı.

11. sınıf öğrencisi Elif Azra Adanacı da geri dönüşüm malzemelerinden yeni ürünler hazırlamayı planladığını, böylece hem çevreye hem de yardım çalışmalarına katkı sunmayı hedeflediğini kaydetti.

Kaynak: AA