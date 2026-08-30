9. Solo Çağdaş Dans Festivali Ankara'da Başladı

Çağdaş dansın solo performanslar üzerinden farklı coğrafyalardaki güncel üretimlerini Ankara'da bir araya getiren "9. SOLO Çağdaş Dans Festivali", 14 ülkeden 24 dans sanatçısının katılımıyla CerModern'de sanatseverlerle buluşuyor.

CerModern Açık Hava Sahnesi'nde gerçekleştirilen festival kapsamında farklı ülkelerden gelen dansçılar, solo performanslarını izleyiciyle paylaşıyor.

Sanatçı söyleşileri ve atölyelerin de yer aldığı festivalde, farklı dans pratikleri ve çağdaş dans yaklaşımları bir arada görülüyor.

CerModern Genel Sanat Yönetmeni ve Festival Direktörü Zihni Tümer, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, festivalin 10'uncu yılına yaklaştığını belirterek, "Solo disiplini, dans türleri arasında bizim tutup çıkarmamız gereken ve dünyada da yavaş yavaş filizlenen bir disiplin." dedi.

Festivalin başladığı dönemde dünyada yalnızca 3 solo dans festivali bulunduğunu ifade eden Tümer, "Biz dördüncüydük. Bunca zaman içerisinde beş tane sayabiliriz. Dolayısıyla hem sanatçılar hem izleyiciler hem de dünyada gördüğü ilgi açısından çok önemli bir yere geldi." diye konuştu.

" Türkiye'de izleyici bunu sevecek dedik, tutundu"

Festivalin ilk yıllarında solo dansın izleyici açısından farklı ve alışılmadık görüldüğünü anlatan Tümer, zaman içerisinde bu yaklaşımın sanat disiplini içerisinde karşılık bulduğunu dile getirdi.

Tümer, " Türkiye'de izleyici bunu beğenecek, sevecek. Farklı bir dil olarak görecek dedik ve nihayetinde tutundu. Çağdaş sanat böyle bir şeydir zaten. Duruma karşı angaje bir reaksiyonunuz vardır ve onu ne yapıyorsanız pratik olarak sanat alanında onu dönüştürürsünüz aslında." şeklinde konuştu.

Solo dansın dansçının bedeni, felsefe ve hikaye anlatımı üzerinden şekillenen bir yapı sunduğunu belirten Tümer, "Bu, dans disiplininde tutunup fakat geriye doğru, tersine doğru bir mühendislikle ortaya çıkan, dansçının beden, felsefe ve hikaye anlatımı üzerinden gördüğü üç ayak üzerine kurulu bir yapı." ifadelerini kullandı.

Solo dansın Türkiye'de de gelişen bir faaliyet alanına dönüştüğünü aktaran Tümer, festivalin geldiği noktadan memnun olduklarını söyledi.

Uluslararası işbirlikleri güçleniyor

Bu yıl 14 ülkeden 24 dansçının festivale katıldığını belirten Tümer, uluslararası niteliğin SOLO'nun temel unsurlarından biri olduğunu ifade etti.

Tümer, genç sanatçıların kendi aralarındaki iletişimde festivalin önemli bir yer tuttuğuna işaret ederek, "Özellikle Türkiye'den dansçılar Avrupa'ya, dünyaya açıldıkları zaman orada birebir kendi mesleğiyle iletişim kurabilmesi başlı başına bir kazanç." dedi.

Farklı ülkelerdeki festivalleri yıl içerisinde ziyaret ederek deneyimleri Türkiye'ye aktardıklarını kaydeden Tümer, bu ilişkilerin zaman içerisinde ortaklık ve işbirliklerine dönüştüğünü söyledi.

İtalya'nın Torino kentinde düzenlenen Solo Coreografico ile her yıl devam eden bir ortaklıklarının bulunduğunu aktaran Tümer, şimdiye kadar 4 dansçıyı diğer festivallere götürdüklerini, bu ilişkileri daha da geliştirerek sürdürmek istediklerini dile getirdi.

Festivalin Ankara'da düzenlenmesinin önemine de değinen Tümer, farklı ülkelerden sanatçıların tek sahnede buluşmasının Ankara'nın sanat izleyicisi tarafından ilgiyle karşılandığını belirtti.

Ankara'daki izleyicinin festivaldeki hikaye anlatımını sahiplendiğini aktaran Tümer, "Hem didaktik olarak, diğer taraftan da oradaki felsefi bütünlüğünü algılama noktasında Ankara samimiyetle kucaklıyor Solo Dance Festivali'ni. Biz çok memnunuz." değerlendirmesinde bulundu.

"Atölyelere gençler yoğun ilgi gösteriyor"

Festival kapsamında performansların yanı sıra atölye ve söyleşilerin de düzenlendiğini belirten Tümer, bu etkinliklerin çağdaş dansın farklı yönleriyle anlaşılması açısından önem taşıdığını söyledi.

Dansçıların koreograf olarak gerçekleştirdiği atölyelere özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiğini anlatan Tümer, video dans, farklı mekanların dans alanı olarak kullanılması ve dans tarihi gibi başlıklarda söyleşiler gerçekleştirildiğini dile getirdi.

Tümer, SOLO'nun bundan sonraki süreçte hem Ankara hem de CerModern açısından üzerine yeni çalışmalar eklenerek büyütülmesini hedeflediklerini kaydetti.

Festival Direktörü Tümer, gelecek dönemde kurumsal ilişkileri geliştirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Burada tek amacımız Türkiye'den dansçıları hak ettikleri sahnelere taşıyabilmek. Bunu da başaracağız." diye konuştu.

Farklı ülkelerden gelen dansçıların solo performanslarını izleyiciyle buluşturan festival, bugün sona erecek.

Kaynak: AA