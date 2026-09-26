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Bilecik'te bilim şenliği düzenlendi, 9 bin 645'in üzerinde katılımcı hedefleniyor

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Bilecik'te bilim şenliği düzenlendi, 9 bin 645'in üzerinde katılımcı hedefleniyor
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Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü, TÜBİTAK 4007 kapsamında 3 gün sürecek 'Maarif Modeli Işığında Bilecik Bilim Şenliği' düzenledi. Şenlikte 21 atölye, 27 etkinlik, 4 söyleşi ve 4 yarışma yapılacak; 9 bin 645'in üzerinde katılımcıya ulaşılması hedefleniyor.

Bilecik'te 3 gün sürecek Bilim Şenliğine 9 bin 645'in üzerinde katılımcıya ulaşılması hedefleniyor.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 'Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme' programı kapsamında 'Maarif Modeli Işığında Bilecik Bilim Şenliği' düzenlendi. Bilim Şenliğine Vali Faik Oktay Sözer, İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek ve çok sayıda kurum müdürleri katıldı. Bilim, teknoloji, sanat ve kültürün bir araya getirildiği şenlikte çocuklar ve gençler başta olmak üzere farklı yaş gruplarına yönelik etkinlikler gerçekleştiriliyor. Üç gün boyunca sürecek şenlik kapsamında 21 atölye, 27 etkinlik, 4 söyleşi ve 4 yarışma düzenlenecek. Etkinlik ve programlarla 9 bin 645'in üzerinde katılımcıya ulaşılması hedefleniyor. Şenlikte yapay zeka, sanal gerçeklik, 3D tasarım ve gökyüzü gözlemlerinin yanı sıra sanat ve kültür alanlarında da çeşitli çalışmalar gerçekleştiriliyor. Etkinlikler; yaşantı temelli, yapay zeka temelli, iş birliği temelli ve sorgulama temelli olmak üzere 4 farklı yaklaşım üzerinden hazırlanıyor.

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer de şenlik alanındaki stant ve atölyeleri dolaşarak öğrencilerin çalışmalarını inceledi, gençlerle sohbet etti. Vali Sözer, "Çocuklarımızın ve gençlerimizin bilime merak duyması, araştırması, sorgulaması ve üretmesi bizim için büyük önem taşıyor. Bilim, teknoloji, sanat ve kültürü bir araya getiren bu şenliğin öğrencilerimize önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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