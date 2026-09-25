Milli Eğitim Bakanı Tekin, Beykoz Tabiat Mektebi'nde çocuklarla atölyelere katıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Beykoz Bozhane İlkokulu bahçesinde kurulan "Beykoz Tabiat Mektebi"ni ziyaret ederek, çocuklarla okul bahçesinde zaman geçirdi.

Bakan Tekin, ziyaretinde, çocukların kendi yaptıkları müzik aletleriyle seslendirdiği "Uzun İnce Bir Yoldayım" şarkısına eşlik etti. Ardından okçuluk, bahçe ekimi ve çeşitli atölyelerdeki öğrencileri izleyen Tekin, onlarla sohbet etti.

Tekin, ateş atölyesindeki çocukların ve öğretmenlerin yaptığı keşkeği önce öğrencilere ikram etti, ardından da keşkeğin tadına baktı.

Öğrencilerin çamur atölyesinde hazırladığı hediyeyi alan Tekin, çocuklara teşekkür etti. Bakan Tekin, hamur atölyesinde etkinlik yapan çocuklarla sohbet ederek, öğrencilerin öğretmenleriyle hazırladığı hamurları fırına verdi.

Bakan Tekin, okul gezisinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 2024'te değiştirilen öğretim programlarındaki parametrelere değindi.

Tekin, müfredatın ana unsurlarından birinin "çocukların huzurlu bir toplumda ve yaşanabilir bir çevrede yaşamayı ve bununla ilgili üstlerine düşenleri öğrenmeleri" olduğunu söyledi.

Bütün derslere çocuklara çevre ve doğa bilincini verecek hususları eklemeyi düşündüklerini belirten Tekin, "Tüm bunları yaparken bütün enstrümanlardan faydalanalım istiyoruz. Hem öğretim programları anlamında hem de kültür aktarımı anlamında çocuklarımız kullanabilecekleri bütün enstrümanları kullansınlar, yararlanabilecekleri bütün araçlardan yararlansınlar ve daha sağlıklı ve kalıcı bir öğrenme ile karşı karşıya kalsınlar. Kendi değerlerimizi çocuklarımıza bu yollarla aktarmak konusunda daha eğlenceli bir hale getirelim istemiştik." ifadelerini kullandı.

"Maarifin Kalbinde Oyun" temasıyla bir etkinlik başlattıklarını belirten Tekin, bu okulu yaklaşık 1,5 yıl önce ziyaret ettiğini, okulun bahçesinin "çevre ve doğa bilinci" felsefesine uygun olduğunu dile getirdi.

Burada çocukların eğlenerek öğrenmesinin istendiğini belirten Tekin, şunları kaydetti:

"Dünyanın her tarafında oyunlar çocuklara, gençlere kendi kültürlerini ve değerlerini vermek için bir araç olarak kullanılır. Biz eğer başka bir ülkenin, başka bir milletin oyununu, oyunlarını çocuklarımıza öğretirsek, onları oynamalarını sağlarsak başka kültürleri kendi içimize entegre etmiş oluruz. Burada oyunlar aracılığıyla, bizi bir arada tutan, millet olarak bir arada tutan geleneksel oyunlarımız üzerinden değerlerimizi çocuklarımıza aktarabileceğimiz bir alan oluşmuş oldu."

Tekin, İstanbul'un farklı bölgelerinden okulların bir program dahilinde buraya geldiklerini ve uzman öğretmenlerle birlikte güzel bir gün geçirdiklerini söyledi.

Bakan Tekin'e, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür de eşlik etti.

Kaynak: AA