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Muğla'da Çocuk İlk Kabul Müdürlüğü'nde kalan çocuklara drama atölyesi yapıldı

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Muğla'da Çocuk İlk Kabul Müdürlüğü'nde kalan çocuklara drama atölyesi yapıldı
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Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nün 'İyilik Var' çalışması kapsamında Çocuk İlk Kabul Müdürlüğü'nde kalan çocuklara drama atölyesi düzenlendi. Gönüllülerin katıldığı etkinlikte çocuklar oyun ve dramayla eğlendi; atölye hayal gücü, sosyal gelişimi desteklemeyi amaçladı.

Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yürütülen "İyilik Var" çalışması kapsamında, Çocuk İlk Kabul Müdürlüğü'nde kalan çocuklara yönelik drama atölyesi düzenlendi.

Gönüllü katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte çocuklar, drama çalışmaları ve çeşitli oyunlarla keyifli vakit geçirdi. Renkli görüntülere sahne olan atölyede çocuklar, hem eğlenme fırsatı buldu. Çocukların hayal güçlerini geliştirmek, kendilerini ifade etme becerilerini güçlendirmek ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlikte, neşeli ve eğlenceli anlar yaşandı.

Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, çocukların dünyasına iyilikle dokunan gönüllüye katkılarından dolayı teşekkür edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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