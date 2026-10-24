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Balıkesir Bandırma'da cam mozaik atölyesinde katılımcılar kendi eserlerini üretti

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Balıkesir Bandırma'da cam mozaik atölyesinde katılımcılar kendi eserlerini üretti
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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Sanat Sokağı'nda düzenlenen cam mozaik atölye çalışmasında katılımcılar, renkli cam parçalarıyla kendi dekoratif eserlerini üretti. Sanatçı Mertkan Akça'nın eşlik ettiği etkinlikte tamamlanan eserlerin evlere götürülebileceği belirtildi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Sanat Sokağı'nda düzenlenen cam mozaik atölye çalışmasında katılımcılar, renkli cam parçalarını bir araya getirerek kendi eserlerini oluşturdu. Vitray ve cam mozaik sanatçısı Mertkan Akça'nın eşlik ettiği etkinlik, sanatseverlerden ilgi gördü.

Çalışmalarda farklı renklerdeki cam parçaları kullanılarak dekoratif çalışmalar yapıldı. Katılımcılar, uygulamalı etkinlik sayesinde cam mozaik sanatını yakından tanıma fırsatı bulurken kendi tasarımlarını da ortaya çıkardı. Çalışma sonunda tamamlanan eserlerin katılımcılar tarafından evlerine götürülebileceği belirtildi.

-Bandırma'da sanatla ilgili bir farkındalık oluştu

Vitray ve cam mozaik sanatçısı Mertkan Akça, Sanat Sokağı'nın kentte sanatın tanınmasına önemli katkı sağladığını söyledi. Farklı sanat dallarının tanıtıldığı alanda vatandaşların daha önce tanımadıkları sanat türlerini keşfetme ve bu alanlarda bilgi edinme fırsatı bulduğunu belirten Akça, sanatın daha geniş kesimlere ulaşmasının önemine dikkat çekti.

Sanat Sokağı'nın yalnızca eserlerin sergilendiği veya satışının yapıldığı bir alan olarak değerlendirilmemesi gerektiğini ifade eden Akça, burada sanatçılar arasında da iletişim ve dayanışma ortamı oluştuğunu kaydetti. Farklı alanlarda üretim yapan sanatçıların bir araya gelerek bilgi alışverişinde bulunduğunu belirten Akça, uygulamanın devam etmesini temenni etti.

-Vitray çalışmalarında farklı figürler öne çıkıyor

Vitray sanatında abajur, tablo ve çeşitli dekoratif ürünler hazırladığını anlatan Akça, çalışmalarında hayvan figürleri ve farklı tasarımlara da yer verdiğini söyledi. Eserlerin hazırlanma süresinin tasarımın boyutuna ve detaylarına göre değiştiğini belirten Akça, bazı çalışmaların birkaç gün, bazılarının ise haftalar sürebildiğini ifade etti.

Sanat Sokağı'nda gerçekleştirilen etkinliklerin vatandaşların farklı sanat dallarını deneyimlemesine ve kendi eserlerini üretmesine imkan sağladığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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