Sakarya Geyve'de mobilya atölyesinde çıkan yangın atölyeyi kullanılamaz hale getirdi

Sakarya Geyve'de mobilya atölyesinde çıkan yangın atölyeyi kullanılamaz hale getirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya'nın Geyve ilçesine bağlı Tepecikler Mahallesi İstanbul Caddesi'nde bulunan mobilya atölyesinde yangın çıktı. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında atölye kullanılamaz hale geldi.
Sakarya'nın Geyve ilçesinde yangın çıkan mobilya atölyesinde hasar oluştu.
Tepecikler Mahallesi İstanbul Caddesi'nde N.K'ya ait mobilya atölyesinde yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce söndürülen yangında atölye kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA