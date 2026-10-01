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Sakarya Geyve'de mobilya atölyesinde çıkan yangın atölyeyi kullanılamaz hale getirdi

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Sakarya Geyve'de mobilya atölyesinde çıkan yangın atölyeyi kullanılamaz hale getirdi
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Sakarya'nın Geyve ilçesine bağlı Tepecikler Mahallesi İstanbul Caddesi'nde bulunan mobilya atölyesinde yangın çıktı. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında atölye kullanılamaz hale geldi.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde yangın çıkan mobilya atölyesinde hasar oluştu.

Tepecikler Mahallesi İstanbul Caddesi'nde N.K'ya ait mobilya atölyesinde yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerce söndürülen yangında atölye kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
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