Üsküdar Haberleri - Üsküdar Haber - Haberler

Üsküdar Haberleri
Üsküdar haber, Üsküdar son dakika haberleri ve gelişmeleri.
İSKİ İstanbul ÜSKÜDAR su kesintisi: 19 Ağustos 2022 Cuma Üsküdar sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
Kamu Görevlisi ve Akademisyenlere Yönelik Türkçe İletişim Programı sertifika töreni yapıldı
Gelin evi fragmanı yayınlandı mı? Gelin evi 903. Bölüm fragmanı! 18 Ağustos gelin evi fragmanı nerede?
Son dakika haber... İŞ KAZASINDA DEVLET HASTANESİ YÜZDE 65 ATK İSE YÜZDE SIFIR ENGELLİ DEDİ
İSKİ İstanbul ÜSKÜDAR su kesintisi: 16 Ağustos 2022 Salı Üsküdar sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
Garo Paylan: "Cumhurbaşkanı Yasal Statüsü Olmayan İbadethane Ziyaret Etti; Eşit Yurttaşlık Tanımlanmalı, Bütün Kimlikler, İnançlar Eşit Olmalı"
Son dakika haberleri | Üsküdar'da İETT otobüsünü sel bastı, yolcular panikle kaçıştı
Üsküdar'da birbirine yol vermeyen İETT otobüsü ile otomobilin sürücüleri trafiğe neden oldu
Kastamonu 3. sayfa haberi | Üsküdar'da yollar göle döndü: 1 araç mahsur kaldı, yolcu fenalaştı
Son dakika haberleri | Ümraniye'de 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Ardahan genel haberi: Üsküdar ve Beykoz'da şiddetli yağış yolları göle çevirdi, araçlar yolda mahsur kaldı
Son Dakika: Şiddetli yağış İstanbul'u esir aldı, daha fenası geliyor! AKOM saat verip uyardı
Son dakika gündem: Kadıköy'de öldürülen Elif Mihriban Arduç son yolculuğuna uğurlandı
'En başarılı belediye başkanı kim' anketinde CHP sürprizi! İlk sırayı AK Parti'ye kaptırmadılar
Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'daki Helalleşme Buluşması'nda Dinlediği Şeref Yılmaz: "Helalleşme Karşılıklı Olur.
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Türkiye'nin En Başarılı Belediye Başkanı Seçildi
Son dakika haberi... Garo Paylan: Azınlıklara Yönelik Saldırılar İçin Çabanız Olacak Mı?
İSKİ İstanbul ÜSKÜDAR su kesintisi: 13 Ağustos 2022 Cumartesi Üsküdar sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her camimizi, ülkemizin ve milletimizin geleceği için vatan topraklarına dikilen birer manevi muhafız olarak görüyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, restorasyonu tamamlanan Ayazma Camii'nin açılışında konuştu Açıklaması
CHP'nin "Bir Kapı Numarasında 40 Seçmen Var" Tespitine Nüfus Müdürlüğü'nden Açıklama: Aykırılık Tespit Edilirse Adres Kaydı Silinmektedir
AK Parti hangi belediyelere zam yaptı? İstanbul'da zam yapılan belediyeler hangileri?
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