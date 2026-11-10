Cumhurbaşkanlığı ödüllü tarihçi Prof. Dr. Akarlı Karacaahmet'te toprağa verildi

Osmanlı, hukuk ve iktisat tarihi alanlarındaki çalışmalarıyla tanınan, 2014 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Prof. Dr. Engin Deniz Akarlı, son yolculuğuna uğurlandı.

Akarlı için Üsküdar'daki Şakirin Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Akarlı'nın cenazesi, Karacaahmet Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi.

Akarlı'nın ağabeyi Hüseyin Akarlı, cenaze töreni öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, kardeşinin ilme adanmış bir hayat sürdüğünü ve aralarında 16 yaş olduğunu söyledi.

Kardeşinin ilmiyle kendisinin önüne geçtiğini belirten Hüseyin Akarlı, "Çok inanmış, kendisini ilme adamış bir insandı. Kıymetli bir hocaydı. Ürdün Kralı, Orta Doğu üzerine bir kitap yazsın diye onu bursla Berlin'e gönderdi. Kimsenin okuyamadığı şeyleri arşivlerden alıp çıkartıp okuyordu. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nü aldı. Bir sürü öğrenci yetiştirdi. Her tarafta bir iz bıraktı. Onu çok özlüyorum." diye konuştu.

"Bir ilim adamıydı, hep ilkeliydi"

Tarihçi yazar Hakan Erdem de Akarlı ile Akarlı'nın Boğaziçi Üniversitesi'nde hocalık yaptığı 1979 yılında tanıştığını belirterek, "Bir ilim adamıydı, hep ilkeliydi. Amerika'da uzun yıllar kaldı. İlişkimiz hiç kesilmedi. Ben İngiltere'deyken geldi, ziyaret etti. Yakın zamana kadar görüştük. Çok sevdiğim hocam, ağabeyimdi. Yeri doldurulamaz bir insan. Türkiye için büyük bir kayıp. Çok güzel işler yaptı, çok güzel eserler bıraktı. Allah gani gani rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

Akarlı'nın hukuk, İslam hukuku ve hukuk tarihi alanlarında önemli çalışmalara imza attığını aktaran Erdem, özellikle Akarlı'nın kaleme aldığı "The Long Peace" (Uzun Barış) adlı eserine dikkati çekti.

Erdem, Akarlı'nın bu çalışmasında Osmanlı döneminde Lübnan'da kurulan özerk yönetimi ve farklı inanç gruplarının bir arada yaşadığı barış ortamını ele aldığını ve eserin Lübnan'ın yakın tarihine farklı bir perspektif sunduğunu anlattı.

Cenaze törenine katılan eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu ise Akarlı ile üniversite yıllarından bu yana tanıştıklarını söyleyerek, şunları kaydetti:

"İyi bir insan, iyi bir Müslüman olduğuna şahitlik ettiğimiz bir insandı. Bir kez dahi yalan söylediğine kimse şahitlik etmemiştir. Bir kez dahi insanları durup dururken, bilerek kırdığına kimse şahit olmamıştır. Tarihçilik gibi son derece hassas bir alanda çalışmış olmasına rağmen bir kez dahi tarihi saptırdığına, insanları yanlış şeylere sevk ettiğine kimse şahit olmamıştır. O çok iyi bir insan, sözüne güvenilir iyi bir Müslüman, her yerde hakkı, adaleti dile getiren, ilmi sadakati son derece yüksek bir akademisyen ve bir ilim adamıydı."

Prof. Dr. Engin Deniz Akarlı'nın öz geçmişi

Eskişehir'de 26 Eylül 1945'te dünyaya gelen Akarlı, Robert Kolej Yüksek Okulu İş İdaresi ve İktisat Bölümü'nden 1968'de mezun oldu.

Wisconsin Üniversitesinde tarih alanında yüksek lisans yapan Akarlı, 1976'da Princeton Üniversitesinde Orta Doğu tarihi üzerine doktora eğitimini tamamladı.

Akademik kariyerine Boğaziçi Üniversitesinde başlayan Akarlı, 1976-1983 yıllarında burada görev yaptı.

Ardından Ürdün Yermük Üniversitesi ve Washington Üniversitesi St. Louis'de çalışan tarihçi, 1996'da Brown Üniversitesinde göreve başladı ve 2012'de emekli olana kadar burada ders verdi.

İstanbul Şehir Üniversitesinde de görev yapan Akarlı, üniversitenin İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi dekanlığını yürüttü.

Akarlı'nın 1993'te yayımlanan "The Long Peace: Ottoman Lebanon, 1861-1920" adlı eseri, Missouri Tarih Kurumu tarafından En İyi Tarih Kitabı Ödülü'ne layık görüldü.

Tarihçi, Osmanlı tarihi alanındaki çalışmaları dolayısıyla 2014'te Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nü aldı.

Osmanlı, hukuk, iktisat ve Orta Doğu tarihi üzerine yaptığı akademik çalışmalarla tanınan Akarlı, kütüphanesinin büyük bölümünü Mart 2026'da Bilim ve Sanat Vakfına bağışladı.

Özellikle Osmanlı yönetimindeki Lübnan ve Ürdün coğrafyasına ilişkin araştırmalarıyla uluslararası akademik çevrelerde bilinen Akarlı, Brown Üniversitesi Tarih Bölümü'nde Modern Orta Doğu Tarihi alanında "Joukowsky Family Distinguished Professor Emeritus" ünvanını taşıdı.

Kaynak: AA