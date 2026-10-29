Sinem Dedetaş tahliye SON DAKİKA! Sinem Dedetaş tahliye oldu mu, neden tutuklanmıştı, göreve dönecek mi?

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Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklu bulunan Dedetaş'ın tahliye başvurusu mahkeme tarafından değerlendirildi. Avukatı Akın Atalay, Sinem Dedetaş'ın ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle cezaevinden tahliyesine karar verildiğini açıkladı.

SİNEM DEDETAŞ TAHLİYE OLDU MU?

Evet. Sinem Dedetaş hakkında tahliye kararı verildi. Ancak karar, herhangi bir adli kontrol uygulanmadan serbest bırakılma şeklinde değil, ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliye olarak açıklandı. Dedetaş'ın avukatı Akın Atalay, tahliye başvurusunun kabul edildiğini duyurdu.

Buna göre Dedetaş, cezaevinden çıkacak ancak hakkında uygulanan adli kontrol tedbiri kapsamında ev hapsinde tutulacak.

SİNEM DEDETAŞ NEDEN TUTUKLANMIŞTI?

Sinem Dedetaş, Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından 31 Temmuz 2026'da çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Soruşturmanın, belediyedeki bazı işlemlere ilişkin usulsüzlük iddiaları kapsamında yürütüldüğü açıklanmıştı.

İçişleri Bakanlığı da tutuklama kararının ardından Dedetaş'ın Anayasa'nın 127. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47. maddesi kapsamında geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını duyurmuştu.

SİNEM DEDETAŞ'IN TAHLİYE KARARI NASIL UYGULANACAK?

Tahliye kararı kapsamında Sinem Dedetaş'ın cezaevinden çıkarılması ve ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbirinin uygulanması bekleniyor. Kararın ayrıntıları ve adli kontrolün kapsamına ilişkin yeni bilgiler geldikçe haber güncellenecektir.

29 Ekim sabahı Dedetaş'ın cezaevinden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı gönderdiği ve mesajında yaklaşık 90 gündür özgürlüğünden yoksun olduğunu belirttiği haberleştirilmişti. Bu gelişmenin ardından aynı gün içinde tahliye kararı açıklandı.

SİNEM DEDETAŞ'IN GÖREVİNE DÖNMESİ BEKLENİYOR MU?

Tahliye kararı, tek başına Dedetaş'ın Üsküdar Belediye Başkanlığı görevine döndüğü anlamına gelmiyor. İçişleri Bakanlığı'nın daha önce aldığı geçici görevden uzaklaştırma kararı ayrı bir idari işlem niteliğinde. Bu nedenle tahliye kararının ardından görev durumuna ilişkin ayrıca resmi bir karar veya açıklama yapılması gerekiyor.