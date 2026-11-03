Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İstanbul'da sağanakta Çamlıca Kulesi'ne yıldırım isabet etti, o anlar görüntülendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak sırasında Üsküdar'daki Çamlıca Kulesi'ne yıldırım düştü. Yıldırımın kuleye isabet ettiği anlar kameraya yansırken, yağış gece saatlerinde de etkisini sürdürdü.

İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sırasında Üsküdar'da bulunan Çamlıca Kulesi'ne yıldırım düştü. Gökyüzünü aydınlatan yıldırımın kuleye isabet ettiği anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, gece saatlerinde de etkisini sürdürdü. Yağışla birlikte gökyüzünde şimşekler çakarken, Üsküdar'da bulunan Çamlıca Kulesi'ne yıldırım düştü. Kuleye isabet eden yıldırım, geceyi bir anda aydınlattı. O anlar kameraya yansırken, ortaya dikkat çekici görüntüler çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 86 sitede yayınlandı.
Sevcan Orhan’dan tutuklu nişanlısı Görkem Duman’a sahnede ithaf: Bu hasret bitecek

Konserinde türkülerini tutuklu nişanlısı için söyledi: Hasret bitecek

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bülent Şakrak'tan evlilik müjdesi! 17 yaş küçük sevgilisi hakkında konuştu

Ünlü oyuncu 17 yaş küçük sevgilisiyle evlilik yolunda
İzmir'de fahri müfettişin taksiciye kestiği yaya geçidi cezası iptal edildi! Avukat kızı: Emsal karar

Yaya geçidi cezası mahkemeden döndü! Gerekçesi sürücülere emsal
Muğla'da lüks villaları sel vurdu! Heyelan ve hortum riski de var

Lüks villaları sel vurdu! Heyelan ve hortum riski de var
20 yıl sonra buluştular! Arda Turan'ın değişimi şaşırttı, Carrusca aynı

20 yıl sonra buluştular! Herkes aynı detaya takıldı
Milli voleybolcuya taciz şoku! Uzaklaştırma kararı bile durduramadı

Ece'nin kabusu bitmiyor! Mahkeme bile durduramadı
Stuttgart'ın yıldızı ünlü dizi karakterinin kopyası çıktı

Yapılan yorumları görmeniz lazım!
Kral Charles'a Karayipler'de soğuk duş! Köle ticareti için tazminat ödeyin

Kral Charles'a Karayipler'de soğuk duş! Köle ticareti için tazminat ödeyin