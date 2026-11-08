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Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Üsküdar'da sabah namazı kıldı

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Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin 'Sabah Namazı Buluşmaları' kapsamında öğrenciler, öğretmenler ve veliler Üsküdar'daki Mihrimah Sultan Camisi'nde buluştu. 'Mihrapta Gençler Var' sloganıyla etkinlikte öğrenciler ezan okudu, Yasin okundu, namaz kılındı, ilahi söylendi.

Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından düzenlenen "Sabah Namazı Buluşmaları" programı kapsamında öğrenciler, öğretmenler ve veliler camide bir araya geldi.

Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi'nce "Mihrapta Gençler Var" sloganıyla Üsküdar'daki Mihrimah Sultan Camisi'nde gerçekleştirilen program, okul öğrencilerinden Ömer Hacıkaraahmet ve Berat Ağcakaya'nın sabah ezanını okumasıyla başladı.

Ezanın ardından öğrenciler tarafından Yasin suresi okundu.

Ardından sabah namazı, okul öğrencilerinden Mehmet Emin Sendinç'in imamlığında cemaatle kılındı.

Namazın ardından öğrenciler tarafından ilahiler söylendi.

Programda öğrenciler, öğretmenler ve veliler sabah namazının manevi atmosferini birlikte yaşadı.

Kaynak: AA
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