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İstanbul'da sel manzaraları! Hızla gelen sular, bahçe duvarını yıktı

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İstanbul'da sel manzaraları! Hızla gelen sular, bahçe duvarını yıktı Haber Videosunu İzle
İstanbul'da sel manzaraları! Hızla gelen sular, bahçe duvarını yıktı
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İstanbul'un Şile ilçesinde şiddetli sağanak yağışın ardından Yeniköy Deresi taştı. Üsküdar Caddesi derenin taşmasıyla birlikte su altında kaldı. Taşan derenin suları ise bir binanın bahçe duvarını yıktı.

İstanbul'un Şile ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın ardından yatağından taşan Yeniköy Deresi nedeniyle Üsküdar Caddesi kısa sürede sular altında kaldı. Cadde üzerindeki ulaşımda aksamalar yaşanırken, sürücüler ve yayalar ilerlemekte zor anlar yaşadı.

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Taşkın nedeniyle çevredeki yapılarda da hasar meydana geldi. Şiddetli su akıntısına dayanamayan bir binanın bahçe duvarı yıkılırken, bölgeye sevk edilen ekipler su tahliyesi ve temizlik çalışmalarına başladı.

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Kaynak: Haberler.com
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