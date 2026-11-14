Omurilik felcini 12 yılda yenen Rozıyev, 500 kilometrelik yürüyüşe başladı

Geçirdiği kaza sonucu omurilik felci olan ve 12 yıllık mücadelenin ardından yeniden yürümeyi başaran Merdan Rozıyev, hastalığa dikkati çekmek amacıyla İstanbul'dan İzmir'e yürüyüş başlattı.

Türkmenistan'da geçirdiği ağır kazanın ardından C5 seviyesinde omurilik felci tanısı alan Rozıyev, doktorların yeniden yürümesine neredeyse imkansız gözüyle baktığı 12 yıllık süreçte sürdürdüğü fizik tedavi ve rehabilitasyon çalışmalarının sonucunda ayağa kalkmayı başardı.

Kanadalı atlet Rick Hansen'ın tekerlekli sandalyeyle gerçekleştirdiği "Man in Motion" adlı dünya turundan ilham alan Rozıyev, engelli bireylere umut olmak ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla hazırladığı "Mucizevi Adımlar" projesinin ilk etabına Üsküdar'dan başladı.

Salacak Sahili'nde basın mensuplarına açıklamada bulunan Rozıyev, dünya genelindeki milyonlarca omurilik felçli ve engelli bireye "İmkansız diye bir şey yoktur." mesajını ulaştırmayı ve bu alandaki araştırmalara yönelik farkındalık oluşturmayı amaçladığını söyledi.

Türkiye'deki yürüyüşünü ilerleyen süreçte dünya turuna dönüştürmeyi hedeflediğini belirten Rozıyev, şunları kaydetti:

"Mucizevi Adımlar projesinin ilk adımları İstanbul'dan İzmir'e 500 kilometrelik bir yürüyüş olacak. İstanbul Üsküdar Salacak'tan yola çıkılarak sırasıyla Kocaeli, Bursa, Balıkesir ve Manisa illeri üzerinden devam edecek yürüyüşümüz. İzmir'de 3 Ocak günü Saat Kulesi'nde final yapacak. Aslında bunun en önemli mesajı omurilik felçlilerine farkındalık oluşturmak, onlara umut olmak. Eğer ben başardıysam onların da başarabileceğini göstermek istiyorum. Sadece Türkiye ve Türkmenistan'da değil, bunu tüm dünyadaki omurilik felçlilerine göstermek ve onlara umut olmak istiyorum."

Kaynak: AA