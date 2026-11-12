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NEF şantiyesi işçileri, 3 aydır ücret alamadıkları iddiasıyla Maslak'ta eylem yaptı

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NEF şantiyesi işçileri, 3 aydır ücret alamadıkları iddiasıyla Maslak'ta eylem yaptı
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Üsküdar Kandilli'deki NEF şantiyesinde çalışan işçiler, 3 aydır ücretlerini alamadıkları iddiasıyla Metreküp Holding'in Maslak'taki merkezi önünde eylem yaptı. İşçiler, yaklaşık 200 kişilik grubun ücret ve fazla mesai alacaklarının bir an önce ödenmesini talep etti.

İstanbul Üsküdar'daki bir inşaat şantiyesinde çalışan işçiler, 3 aydır ücretlerini alamadıkları iddiasıyla Metreküp Holding'in Maslak'taki genel merkezi önünde eylem yaptı. İşçiler, ücretlerinin ve fazla mesai alacaklarının ödenmesini talep etti.

Üsküdar Kandilli'deki NEF şantiyesinde çalışan bir grup işçi, ücretlerinin ödenmediğini belirterek Metreküp Holding'in Maslak'taki genel merkezi önünde toplandı. Ödemelerin sürekli ertelendiğini öne süren işçiler, alacaklarının bir an önce kendilerine verilmesini istedi.

Eylemde konuşan Selahattin Kural, işçilerin bir gün önce de şantiye önünde eylem yaptığını belirtti. Şirket yetkilileriyle görüşmelerin sürdüğünü ifade eden Kural, "200'e yakın işçi arkadaşımız var burada. Bütün işçilerin yevmiyelerinin, fazla mesailerinin ve tüm işçilik haklarının bir an önce ödenmesini bekliyoruz" dedi.

"Alacaklarımızı istiyoruz, başka bir talebimiz yok"

Taşeron firmada şantiye şefi olarak çalıştığını söyleyen Hasan Yılmaz ise yaklaşık 3 aydır mağduriyet yaşadıklarını dile getirdi. Ödemeler için kendilerine sürekli yeni tarihler verildiğini öne süren Yılmaz, "Burada gördüğünüz işçiler şu ana kadar alacaklarını alamadı. '2 gün sonra, 3 gün sonra, 1 hafta sonra' diyerek sürekli bizi oyalıyorlar. İnsanların hepsi memleketlerini bırakıp gelmiş. Biz alacaklarımızı istiyoruz, başka bir talebimiz yok" diye konuştu.

İşçilerden Fehmi Erkoçmaz da ücretlerini düzenli alamadıkları için ailelerine para gönderemediklerini belirterek, "Üsküdar NEF şantiyesinde 3-4 aydır çalışıyoruz. 2-3 aydır paramızı doğru düzgün alamıyoruz. Eve para gönderemiyoruz. Çoluk çocuk evde para bekliyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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