Üsküdar'da lodosla oluşan dev dalgalar fotoğraf çektirmek isteyenleri ıslattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Salacak Sahili'nde lodos nedeniyle denizde metrelerce yüksekliğinde dalgalar oluştu. Meteoroloji uyarılarının ardından dün başlayan ve gece süren lodos yüzünden dalgalarla fotoğraf çektirmek isteyenler ıslanırken o anlar dronla havadan görüntülendi.
ÜSKÜDAR'da lodosun etkisiyle oluşan dev dalgalar kıyıya vurdu. Salacak Sahili'nde dalgalarla fotoğraf çektirmek isteyenlerin ıslandığı anlar, dronla havadan görüntülendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından dün gündüz saatlerinde etkisini göstermeye başlayan lodos, gece saatlerinde de etkisini sürdürdü. Üsküdar Salacak Sahili'nde lodos nedeniyle denizde metrelerce yüksekliğinde dalgalar oluştu. Sahilde yürüyenler, kıyıya vuran dalgalar nedeniyle ıslandı.
ÇEKTİRMEK İSTEYENLER ISLANDI
Kız Kulesi karşısında oluşan dev dalgalarla fotoğraf çektirmek isteyenler, o anı yakalamak için uzun süre sahilde bekledi. Fotoğraf çektirmek isterken dalgaların altında kalarak ıslananlar, dronla havadan görüntülendi.