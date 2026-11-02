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İstanbul'da sağanakta 365 metrelik Çamlıca Kulesi'nin paratonerine yıldırım düştü

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İstanbul'da sağanakta 365 metrelik Çamlıca Kulesi'nin paratonerine yıldırım düştü Haber Videosunu İzle
İstanbul'da sağanakta 365 metrelik Çamlıca Kulesi'nin paratonerine yıldırım düştü
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İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran gök gürültülü sağanakta, Üsküdar'daki 365 metre yüksekliğindeki Çamlıca Kulesi'nin paratonerine yıldırım düştüğü anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde şimşeklerin gökyüzünü aydınlattığı görüldü.

İSTANBUL'da etkili olan gök gürültülü sağanak nedeniyle, Çamlıca Kulesi'nin üzerindeki paratonere yıldırım düştüğü anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran gök gürültülü sağanak nedeniyle, Üsküdar'da bulunan 365 metre yüksekliğindeki Çamlıca Kulesi'nin üzerindeki paratonere yıldırım düştüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şimşeklerin gökyüzünü aydınlattığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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