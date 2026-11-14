Üsküdar'da dev dalgaların ıslattığı 3 genç, 46 milyon izlenen videoyu anlattı

Üsküdar'da deniz kenarında fotoğraf çekildikleri esnada dev dalgaların ıslattığı gençler olay anını anlattı.

Olay, dün akşam saatlerinde Üsküdar Sahili'nde meydana geldi. İstanbul'da etkisini gösteren lodosla birlikte denizde dev dalgalar oluştu. Dalgaların metrelerce yükseldiğini gören 3 genç hatıra fotoğrafı çektirmek için deniz kenarında poz verdi. O esnada dev dalganın bir anda kıyıya vurmasıyla gençler suların içinde kaldı. O anları içerik üreticisi Yusuf Albayrak (39) saniye saniye kayıt altına aldı. Video kısa sürede sosyal medyada milyonlar izlenirken, yaşananları kaydeden içerik üreticisi ve 3 genç, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) o anları anlattı.

"Arkadaşlarım sayesinde şu an izlenme rekoru kırdım"

Yaşananları video kaydına alan içerik üreticisi Yusuf Albayrak (39), "Lodos olduğu zaman dalga videoları çekiyorum. O gün de Üsküdar'a gelmiştim. Video çekiyorken arkadaşlar buradaydı, burada ıslanıyorlardı. Onlara dedim ki, 'Sizi ben bir video çekeyim Milyonluk izleteyim sizi.' Ama biz biraz abarttık, 46 milyon izlettik, hala daha izleniyor. O arkadaşlarım sayesinde şu an izlenme rekoru kırdım. Çok sevinçliyim video izlendi diye. Bir emeğimin karşılığını aldım. Video sonrası arkadaşları en son kafeye getirdim, güzel bir çay ısmarladım onlara, sonra evlerine gönderdim onları" dedi.

Islanan gençlerden Ekrem Azze (16) ise, "Tam burada biz eğlenirken Yusuf abimizi gördük video çekiyordu. Dalgaların arasında güzel bir manzara karşılığında video çektik, bir günde yayıldı. Bütün Türkiye'de, Fransa'da görülmüş durumda" diye konuştu.

Bir diğer genç Yusuf Bertan (17), çok eğlendiklerini belirterek, "Burada eğleniyorduk sahilde, deniz kenarında. Ondan sonra Yusuf abi ile karşılaştık birlikte video çektik. Yani sular falan çok fazlaydı, dalga vardı ama anı bence çok güzeldi. Birkaç kişi daha vardı gazeteciler, insanlar bizi takip etti, izledi. Ondan sonra yayıldı video" ifadelerini kullandı.

Abdurrahman Bozok (16) ise, "Böyle bir anımız olmak istedi. Güzeldi, eğlendik" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı