Sinem Dedetaş'a ev hapsi şartıyla tahliye

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Görevinden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında tahliye ve ev hapsi kararı verildi.

Avukatı Akın Atalay sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada; "Müvekkilim Sinem Dedetaş için yaptığımız tahliye başvurusu üzerine kendisinin ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle cezaevinden tahliyesine karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur." dedi.

Dedetaş, önümüzdeki saatlerde Tekirdağ Karatepe Kadın Kapalı Cezaevi'nden tahliye edilecek.

TEMMUZ AYINDA TUTUKLANMIŞTI

Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla Sinem Dedetaş, temmuz ayında gözaltına alınmıştı. Savcıya ifade veren Dedetaş, rüşvet, irtikap ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme suçlamasıyla tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilmişti. Mahkeme Dedetaş'ın tutuklanmasına karar vermişti. Daha sonra ise İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmıştı.