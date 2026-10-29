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Sinem Dedetaş'a ev hapsi şartıyla tahliye

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Sinem Dedetaş'a ev hapsi şartıyla tahliye
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Tutuklu Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında ev hapsi şeklindeki adli kontrolle tahliye kararı verildi. Dedetaş, önümüzdeki saatlerde yaklaşık 3 aydır tutuklu bulunduğu Tekirdağ Karatepe Kadın Kapalı Cezaevi'nden tahliye edilecek.

Görevinden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş hakkında tahliye ve ev hapsi kararı verildi.

Avukatı Akın Atalay sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada; "Müvekkilim Sinem Dedetaş için yaptığımız tahliye başvurusu üzerine kendisinin ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle cezaevinden tahliyesine karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunulur." dedi.

Dedetaş, önümüzdeki saatlerde Tekirdağ Karatepe Kadın Kapalı Cezaevi'nden tahliye edilecek.

TEMMUZ AYINDA TUTUKLANMIŞTI

Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla Sinem Dedetaş, temmuz ayında gözaltına alınmıştı. Savcıya ifade veren Dedetaş, rüşvet, irtikap ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme suçlamasıyla tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilmişti. Mahkeme Dedetaş'ın tutuklanmasına karar vermişti. Daha sonra ise İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılmıştı.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Yorumlar (11)

Haber YorumlarıBehlül Kaçar:

Fonlardan vurgun yapanlar? Adalet?

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Haber YorumlarıCasper:

Geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz

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Yorum Beğenme3
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Haber Yorumlarıjwjvzym2fg:

Demek ki, vicdanlar kabul etmedi, NOKTA.

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme2
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Haber Yorumlarıerhanrifat7753:

Cumhuriyet bayramının en güzel haberi

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme2
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Haber YorumlarıSezgin Sezgin:

Sinem Dedetaş Hani suçluydu? Hani çalmıştı, götürmüştü? Ne oldu şimdi? Bir koltuk uğruna insanları boş iddialarla suçlayıp hapse atıyorsunuz. Hiç mi utanmıyorsunuz ya? Troller, neredesiniz? Bu kadın hakkında günlerce yazıp çizdiniz, suçlu ilan ettiniz! Şimdi neden susuyorsunuz? Hiç mi yüzünüz kızarmıyor? İnsanların hayatlarıyla, onurlarıyla oynuyorsunuz. Ya suçsuzlarsa? Ya insanlar boş yere içeride yatıyorsa? Bunun hesabını kim verecek? Ayıptır ya, yeter artık! AKP gitmeden bu ülkeye huzur gelmez!

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