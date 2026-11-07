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Sağlık Bakanı Memişoğlu, Üsküdar'da 107 yaşındaki Fatma Teyze'nin ailesine konuk oldu

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Üsküdar'da 107 yaşındaki Fatma Teyze'yi ve ailesini ziyaret etti. Memişoğlu, NSosyal paylaşımında bir asrı aşan hayat tecrübesini dinlediklerini belirterek Fatma Teyze'ye sağlık ve huzur diledi, Elmalı ailesine teşekkür etti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul'da yaşayan 107 yaşındaki Fatma teyzeyi ziyaret etti.

Bakan Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bazı evler vardır, içinde bir ömürlük hatıra, nice güzel hikaye ve nesilden nesle aktarılan kocaman bir sevgi taşır. Bugün Üsküdar'da 107 yaşındaki Fatma Teyze'mizin ve kıymetli ailesinin misafiri olduk. Bir asrı aşan hayat tecrübesini ve güzel hatıralarını dinlediğimiz sıcacık bir sohbet gerçekleştirdik. Fatma Teyze'mize sağlık, sıhhat ve huzur diliyor, bizleri gönülden misafir eden Elmalı ailesine teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA
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