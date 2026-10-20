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Üsküdar Belediye Meclisi’nde boşalan başkan vekilliği görevi için yapılan seçimde Cumhur İttifakı’nın adayı Muhammed Emin Sarıoğlu oldu. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti ve MHP gruplarının ortak adayı olarak Sarıoğlu’nun belirlendiğini duyurdu. Üsküdar Belediye Meclisi’nde gerçekleştirilen oylamayla gündeme gelen Sarıoğlu’nun belediye meclis üyeliği ve daha önce üstlendiği yerel yönetim görevleri merak konusu oldu. Peki, Muhammed Emin Sarıoğlu kimdir? Üsküdar Belediye Başkan Vekili Muhammed Emin Sarıoğlu hangi görevlerde bulundu? Detaylar...

ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ MUHAMMED EMİN SARIOĞLU KİMDİR?

Muhammed Emin Sarıoğlu, Üsküdar Belediye Meclisi’nde AK Parti grubunda meclis üyeliği yapan ve belediye bünyesinde daha önce başkan vekilliği ile çeşitli komisyon görevlerinde bulunduğu belirtilen bir isimdir. Sarıoğlu, AK Parti ve MHP gruplarından oluşan Cumhur İttifakı tarafından Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimi için aday gösterildi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir tarafından yapılan açıklamayla duyurulan adaylık, Üsküdar Belediye Meclisi’nde gerçekleştirilen seçim öncesinde gündeme geldi. Sarıoğlu, Dündar Ziya Gültekin’in 15 Ekim’de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmesinin ardından boşalan başkan vekilliği görevi için Cumhur İttifakı’nın adayı oldu.

MUHAMMED EMİN SARIOĞLU HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Muhammed Emin Sarıoğlu’nun yerel yönetim alanındaki görevleri, Üsküdar Belediyesi bünyesindeki çalışmalarıyla sınırlı olarak aktarılıyor. Sarıoğlu’nun Üsküdar Belediye Meclisi’nde AK Parti grubunda meclis üyeliği görevini sürdürdüğü, daha önce belediye başkan vekilliği ve çeşitli komisyon görevlerinde bulunduğu belirtiliyor.

BELEDİYE MECLİS ÜYELİĞİ

Sarıoğlu, Üsküdar Belediye Meclisi’nde AK Parti grubunda meclis üyesi olarak görev yapıyor. Belediye meclis üyeliği, Sarıoğlu’nun yerel yönetim alanındaki mevcut görevi olarak öne çıkıyor.

BELEDİYE BAŞKAN VEKİLLİĞİ

Verilen bilgilerde Sarıoğlu’nun belediye bünyesinde daha önce başkan vekilliği görevinde bulunduğu belirtiliyor. Cumhur İttifakı’nın ortak adayı olarak belirlenmesiyle birlikte Sarıoğlu, Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçiminin gündemindeki isimlerden biri oldu.

BELEDİYE KOMİSYONLARINDAKİ GÖREVLERİ

Sarıoğlu’nun belediye bünyesinde çeşitli komisyon görevlerinde de bulunduğu aktarılıyor. Ancak hangi komisyonlarda görev yaptığına ilişkin ayrıntılı bilgi verilmediğinden, bu görevlerin isimleri ve dönemleri hakkında ek bir bilgiye yer verilemiyor.

CUMHUR İTTİFAKI'NIN ADAYLIĞI

AK Parti ve MHP gruplarının ortak kararıyla Muhammed Emin Sarıoğlu, Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği seçimi için aday gösterildi. Adaylık, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir tarafından kamuoyuna duyuruldu. Sarıoğlu’nun adaylığı, Dündar Ziya Gültekin’in vefatının ardından belediye meclisinde yapılan yeni başkan vekilliği seçimi kapsamında gündeme geldi.

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ'NDEKİ SEÇİM SÜRECİ

Üsküdar Belediye Başkan Vekilliği için daha önce yapılan seçimlerde farklı adaylar yarıştı. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş’ın görevden uzaklaştırılmasının ardından 5 Ağustos’ta gerçekleştirilen ilk seçimde Sibel Tan Çetinkaya başkan vekili seçildi. AK Parti’nin itirazı üzerine mahkeme kararı doğrultusunda seçim yenilendi.

8 Eylül’de yapılan yeni oylamada Cumhur İttifakı’nın adayı Dündar Ziya Gültekin, kullanılan 42 oyun 23’ünü alarak başkan vekilliğine seçildi. Gültekin’in 15 Ekim’de trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından ise Üsküdar Belediye Meclisi’nde yeni başkan vekilini belirlemek üzere tekrar seçim süreci başladı.

Bu süreçte Cumhur İttifakı’nın adayı olarak açıklanan Muhammed Emin Sarıoğlu’nun belediye meclis üyeliği, önceki başkan vekilliği görevi ve komisyon çalışmaları kamuoyunun merak ettiği konular arasında yer aldı.