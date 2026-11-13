İstanbul'da Raşid el-Gannuşi için panel yapıldı, kızı 1302 gündür tutuklu dedi

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İstanbul'da, Tunus'taki Nahda Hareketi lideri ve eski Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi ile dayanışma amacıyla panel gerçekleştirildi.

Üsküdar'daki "İlke Vakfı"nda düzenlenen "Fikir, Hürriyet ve Siyaset: Raşid Gannuşi ile Dayanışma Paneli"nde, Gannuşi'nin kızı Tesnim Gannuşi, Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Görmez, akademisyen Prof. Dr. Yasin Aktay, Prof. Dr. Muhammed Muhtar eş-Şankıti ile eski Tunus Dışişleri Bakanı ve düşünür Refik Abdüsselam konuşma yaptı.

Panele ayrıca Gannuşi'nin yakın dostlarından İslam tarihçisi Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan da katıldı.

"Babam, Türkiye'ye ve Türk halkına karşı daima derin bir sevgi beslerdi"

Tesnim Gannuşi, babasının Tunus'taki İslami hareketin kurucularından biri ve eski Meclis Başkanı olduğunu hatırlatarak, "Babam her şeyden önce Arap dünyasının önemli bir entelektüel şahsiyetidir. Bölgedeki farklı ideolojik akımlar arasında diyalog, siyasi çoğulculuk ve barış içinde bir arada yaşama çağrısında bulunmuş bir düşünürdür." dedi.

Türkiye'nin babasının hayatında her zaman özel bir yere sahip olduğunu belirten Gannuşi, babasının Türkiye'ye yaptığı ziyaretlerden, buradaki düşünürler, siyasetçiler, öğrenciler ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu anlattı.

Gannuşi, "Babam, Türkiye'ye ve Türk halkına karşı daima derin bir sevgi besler, insanların fikirleriyle ve yazdıklarıyla etkileşim içinde olmalarından hayranlıkla söz ederdi." ifadelerini kullandı.

"Babamın düşünceleri ve dünyaya sunduğu katkılar engellenmek isteniyor"

Babasının tutukluluğunun ailesi üzerindeki etkisine dair Tesnim Gannuşi, şöyle devam etti:

"Hapis, tıpkı mücadele edenlerin ve direnenlerin hayatlarına nüfuz ettiği gibi bizim hayatımıza da nüfuz etmiş durumda. Babam, hiçbir yasal dayanak olmaksızın zorla hapsedilerek onun düşünceleri ve dünyaya sunduğu katkıları engellenmek isteniyor."

Babasının tutuklanmasına giden siyasi sürecin, Tunus'ta 2021 yılında Kovid-19 salgınının ağırlaştırdığı ekonomik ve sağlık krizinin ortasında başladığını aktaran Gannuşi, babasının daha ilk günden itibaren yaşanan gelişmelere karşı çıktığını ve bu tutumunu kararlılıkla sürdürdüğünü söyledi.

Gannuşi, 17 Nisan 2023'te tutuklanan babasının cezaevindeki durumuna ilişkin şunları kaydetti:

"Babam bugün hapiste dördüncü yılını geçiriyor. Tutuklanmasının üzerinden 1302 gün geçti. Uluslararası Af Örgütü, geçen eylül ayında, ömür boyu hapis cezasına ek olarak toplamı 107 yılı bulan ve artması muhtemel hapis cezalarını belgeledi."

Babasına yönelik yargılamaların siyasi nitelik taşıdığını ve hukuki dayanaktan yoksun olduğunu savunan Gannuşi, 85 yaşındaki babasına müebbet hapis cezası verildiğini hatırlattı.

Gannuşi, babasının Tunus'ta demokrasi, özgürlük ve siyasi çoğulculuğu savunduğu için hedef alındığını ifade ederek ülkedeki tüm siyasi tutukluların özgürlüklerine kavuşması temennisinde bulundu.

Babasıyla yaşadığı kişisel deneyimlerden de söz eden Gannuşi, şu ifadeleri kullandı:

"Nahda Hareketi, babamın bana babalık yapma konusunda adeta rakibim oldu. Nahda Hareketi, Gannuşi'nin diğer çocukları gibi sevdiği, şefkat gösterdiği ve üzerine titrediği evlatlarından biriydi.

Hatta çocukluğumda bu durum bende kıskançlık duyguları uyandırırdı. Babamın hayatında sürekli yer alan, gece gündüz kendisine hizmet ettiği bu şeyin ne olduğunu merak ederdim. Sonunda, babamın vaktini dolduran ve benimle rekabet eden bu yapıyı anlayabilmek için siyaset sosyolojisi alanında uzmanlaşmaya karar verdim."

"Onun yaşadığı mağduriyetler bütün ümmeti ilgilendiriyor"

Prof. Dr. Mehmet Görmez de Gannuşi'nin reformcu bir düşünür olduğunu belirterek, "Raşid Gannuşi iki ayrı zıt kutuptan da cezalandırılan bir mütefekkirimiz oldu. Kendisiyle aynı değerlere inanan kardeşleri tarafından da eleştirildi." dedi.

Gençlere Kuzey Afrika'nın düşünce tarihine özel önem vermelerini tavsiye eden Görmez, Gannuşi'yi anlamak için yalnızca Tunus'un siyasi tarihini değil, Kuzey Afrika'da İslam düşüncesinin nasıl geliştiğini de bilmek gerektiğini söyledi.

Gannuşi'nin şahsında İslam dünyasında fikir, özgürlük ve demokrasi mücadelesi verenlere vefa gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Görmez, "Onun yaşadığı mağduriyetler bütün ümmeti ilgilendiriyor." diye konuştu.

"Gannuşi çağdaş siyasi sorunlara çözüm arayan bir düşünür"

Akademisyen ve yazar Prof. Dr. Yasin Aktay ise "Gannuşi çağdaş siyasi sorunlara çözüm arayan bir düşünür ve siyasi müçtehittir." diyerek Gannuşi'nin demokrasi anlayışının yalnızca seçimlerle sınırlı olmadığını, bu anlayışın bağımsız yargı, basın özgürlüğü, muhalefet hakkı ve hesap verebilirlik gibi temel ilkeleri de kapsadığını ifade etti.

Gannuşi'nin 17 Nisan 2023'ten bu yana tutuklu bulunduğunu hatırlatan Aktay, "Biz sadece onun serbest bırakılmasını değil, muhalefetin düşmanlaştırılmadığı bir siyasal düzeni bütün İslam dünyası için savunuyoruz." dedi.

Moritanyalı akademisyen yazar Prof. Dr. Muhammed Muhtar eş-Şankıti de Gannuşi'nin düşünsel ve insani kişiliğinin şekillenmesinde ailesinin, özellikle anne ve babasının dini ve ahlaki değerlerinin önemli rol oynadığını dile getirdi.

Gannuşi'nin Mısır'daki eğitiminden Suriye'deki 4 yıllık felsefe öğrenimine ve Avrupa'daki yaşamına uzanan süreci değerlendiren Şankıti, bu dönemde milliyetçi düşünceden İslamcı düşünceye yönelen Gannuşi'nin farklı kültür ve toplumlarla kurduğu ilişkilerin adalet, özgürlük ve insanlık anlayışını geliştirdiğini kaydetti.

Eski Tunus Dışişleri Bakanı ve düşünür Refik Abdüsselam ise Gannuşi'nin hapis hayatının fikirlerine ve mücadelesine meşruiyet kazandırdığını ifade etti.

Gannuşi'nin 1980'li yıllardan bu yana düşünceleri nedeniyle hapis ve sürgün hayatı yaşadığına dikkati çeken Abdüsselam, onun fikirlerinden etkilenen insanların dünyanın birçok yerinde bulunduğunu belirtti.

Gannuşi'nin tutukluluğu

Tunus'taki Nahda Hareketi lideri ve eski Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi, 17 Nisan 2023'te gözaltına alınmasının ardından tutuklanmış ve hakkında açılan çeşitli davalarda hapis cezalarına çarptırılmıştı.

Hakkındaki suçlamaları reddeden Gannuşi, davaların siyasi nitelik taşıdığını savunuyor.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ise çeşitli açıklamalarında ülkede yargının bağımsız olduğunu ve yargı süreçlerine müdahale etmediğini belirterek, muhaliflerin yargı yoluyla hedef alındığı yönündeki suçlamaları reddediyor.

Kaynak: AA