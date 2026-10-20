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Üsküdar'ın yeni belediye başkanvekili Muhammed Emin Sarıoğlu oldu

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Üsküdar'ın yeni belediye başkanvekili Muhammed Emin Sarıoğlu oldu
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Üsküdar Belediyesi'nde üçüncü kez yapılan başkanvekilliği seçimi sonuçlandı. CHP ve Yeni Parti'nin katılmadığı seçimde Cumhur İttifakı'nın tek adayı Muhammed Emin Sarıoğlu, Üsküdar Belediyesi'nin yeni başkanvekili oldu.

  • Cumhur İttifakı'nın adayı Muhammed Emin Sarıoğlu, tek aday olarak girdiği Üsküdar Belediye Başkanvekilliği seçiminin üçüncü turunda 24 oy alarak başkanvekili seçildi.
  • Seçime CHP ve Yeni Parti katılmadı; CHP aday çıkarmazken Yeni Parti oylamaya katılmayacağını duyurdu.
  • Üsküdar Belediye Başkanvekilliği için üçüncü kez sandık kuruldu; süreç, Başkan Sinem Dedetaş'ın 31 Temmuz'da tutuklanıp 1 Ağustos'ta görevden uzaklaştırılmasıyla başladı.

Üsküdar Belediyesi Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin’in trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından Üsküdar Belediyesi'nde bugün yeniden başkan vekili seçimi yapıldı. Seçimlere CHP ve Yeni Parti katılmama kararı aldı. Üsküdar Belediye Başkan Vekili seçiminde Cumhur İttifakı’nın adayı Muhammed Emin Sarıoğlu, tek aday olarak girdiği seçimde yeni başkan vekili seçildi.

3. KEZ SANDIK KURULDU

Üsküdar Belediye Meclisi, yeni belediye başkanvekilini belirlemek üzere bugün saat 10.00'da toplandı. Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından başlayan süreçte üçüncü kez sandık kuruldu.

Dedetaş'ın yerine seçilen Belediye Başkanvekili Dündar Ziya Gültekin'in 15 Ekim'de geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirmesi üzerine İstanbul Valiliği'nin çağrısıyla yeniden seçim yapılması kararlaştırılmıştı.

Seçim öncesinde Yeni Parti, oylamaya katılmayacağını duyururken CHP de aday çıkarmadı. Böylece Cumhur İttifakı'nın adayı Muhammed Emin Sarıoğlu, seçime tek aday olarak girdi.

İLK TUR SONUÇLARI

Üsküdar Belediye Başkanvekilliği seçiminin ilk tur oylamasında tek aday olarak seçime giren Cumhur İttifakı'nın adayı Muhammed Emin Sarıoğlu, 24 oy aldı.

Seçimde ikinci tura geçildi.

İKİNCİ TUR SONUÇLARI

Üsküdar Belediye Başkanvekilliği seçiminin ikinci tur oylamasında tek aday olarak seçime giren Cumhur İttifakı’nın adayı Muhammed Emin Sarıoğlu, 24 oy aldı.

Seçimde üçüncü tura geçildi.

ÜÇÜNCÜ TUR SONUÇLARI

Üsküdar Belediye Başkanvekilliği seçiminin üçüncü tur oylamasında tek aday olarak seçime giren Cumhur İttifakı’nın adayı Muhammed Emin Sarıoğlu, 24 oy alarak Üsküdar Belediye Başkanvekili seçildi.

NE OLMUŞTU?

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, 29 Temmuz'da usulsüzlük iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınmış, 31 Temmuz'da tutuklanmıştı. Dedetaş, 1 Ağustos'ta İçişleri Bakanlığı tarafından tedbiren görevden uzaklaştırılmıştı.

Bunun üzerine 5 Ağustos'ta yapılan ilk başkanvekilliği seçiminde CHP'li Sibel Tan Çetinkaya 22 oy alarak seçilmiş, AK Partili Dündar Ziya Gültekin ise 18 oyda kalmıştı. Gültekin'in başvurusu üzerine mahkeme, seçime ilişkin belediye meclisi kararının yürütmesini durdurmuştu.

8 Eylül'de yenilenen seçimin dördüncü turunda Gültekin 23, Çetinkaya ise 19 oy almış ve belediye başkanvekilliği görevine Gültekin seçilmişti. Gültekin'in 15 Ekim'de Türkiye Belediyeler Birliği toplantısına katılmak üzere Ankara'ya giderken Düzce'de geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirmesinin ardından Üsküdar'da yeniden seçim yapılması kararlaştırılmıştı.

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Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
Bu haber 7 sitede yayınlandı.
Haberler.com
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıAlper Kocman:

Koprulerin ozellistirme haberini yorumlara kapatmissiniz. Halktan korkmayin bu kadar.

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıttazmania444:

hooop fon var borsa var

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Akın:

belediye başkanlarının hükmü yok artık bu ülkede

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıMustafa Sagdic:

Tek aday normal kazanması.

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
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Haber Yorumlarımusa kılıç:

hayir

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
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