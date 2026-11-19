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İSTANBUL'da etkili olan lodosun ardından metrelerce yükselen dalgalar kıyıya vurdu. Üsküdar sahilinde yürüyenler, dalgaların kıyıya vurması üzerine ıslandı.

LODOS GECE DE ETKİSİNİ SÜRDÜRDÜ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından dün gündüz saatlerinde etkili olmaya başlayan lodos, gece de etkisini sürdürdü. Üsküdar sahilinde lodosun etkisiyle denizde metrelerce dalgalar oluştu. Sahilde yürüyenler, kıyıya vuran dalgalarla ıslandı.

DALGALARI KIZ KULESİ İLE BİRLİKTE GÖRÜNTÜLEDİLER

Bazı kişiler de Kız Kulesi ile birlikte oluşan dalgaları cep telefonları ile görüntüledi. Kentte lodos etkisini sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı