Tiyatro Külliyen tarafından 616. kez sahnelenen "Ziyafet Sofrası" adlı oyun, mizahi anlatımıyla toplumsal önyargıları, insan ilişkilerini ve manevi değerleri tiyatro sahnesine taşıyor.

Osman Nuri Topbaş'ın "Hüdayi Ziyafet Sofrası" adlı eserinden Ayşe Şahinboy tarafından sahneye uyarlanan ve Osman Doğan'ın yönettiği oyun, Üsküdar'da yolları Hüdayi Dergahı'na düşen iki kişinin yaşadığı değişimi konu alıyor.

Oyunun yönetmeni Osman Doğan, gösterim öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kitabı ilk okuduğumda çok hoşuma gitti ve sahneye uyarlamak istedim. Sonra müsaade istedik ve Ayşe Şahinboy sahneye uyarladı. Yolculuk 13 yıl önce böyle başladı." dedi.

"Chicago'dan Malatya'ya, Çukurca'dan Oslo'ya Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında oynandı"

Oyunun birkaç yıl ilk denemelerinden sonra 2014'te içlerine sinen haliyle sahnelenmeye başladığını aktaran Doğan, "Chicago'dan Malatya'ya, Çukurca'dan Oslo'ya Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında oyun oynandı ve halen izleniyor. Bu sene, 13. yılımız ve bugün 616. kez sahne alacağız." diye konuştu.

Doğan, tiyatro oyunlarının genellikle belirli bir süre sahnelendikten sonra repertuvardan çıkarıldığını, "Ziyafet Sofrası"nın ise yıllardır izleyiciyle buluşmaya devam ettiğini dile getirdi.

Oyunu tekrar tekrar izleyen seyircilerle karşılaştıklarını anlatan Doğan, "Bir izleyicimiz oyunu 11. kez izlemeye geldi. Kendisine yine aynı oyunu oynayacağımızı söylediğimde, 'Sizin oyununuz Hababam Sınıfı gibi, insan sonunu bilse de yine de gülüyor.' dedi. 13 yıl önce üniversitede okuyan bir öğrenci şimdi çocuğuyla beraber oyunu izlemeye geliyor. Bu bizim için de büyük bir keyif, büyük bir onur." ifadelerini kullandı.

"Mizah ile dram arasındaki dengeyi korumaya çalışıyoruz"

Osman Doğan, oyunda manevi konuları mizahi bir anlatımla ele aldıklarını ve izleyicinin hem düşünmesini hem de eğlenmesini amaçladıklarını söyleyerek, şunları kaydetti:

"Konuştuğumuz konu çok ciddi. Bazen insanın gönlüne dokunan bir yerinden giriyoruz ve aynı zamanda güldürmek de istiyoruz. Hiç ummadığınız bir anda komediyle, bazen gözyaşlarını tutamadığınız yerde kahkahayla devam ediyor oyun. Bu denge biraz bizi zorluyor ama zorlayıcı olması da başarıyla beraber gelen o hazzı artırıyor. O yüzden o heyecanı bütün oyunlarımızda tadıyoruz. Her oyunda çok zor konular işlemeye çalışıyoruz. Küçük tebessümlerin bile riskli olabileceği konuları ele alıyoruz ama biliyoruz ki hayatın her yerinde komedi ve dram var. Biz de buna uygun bir şekilde hayatın içinden bir iş üretmeye çalışıyoruz."

"Ziyafet Sofrası"nın özünde namazı konu alan bir oyun olduğunu vurgulayan Doğan, tiyatronun anlatım kurallarına bağlı kalmaya özen gösterdiklerini ifade etti.

Doğan, izleyicinin dikkatini oyun boyunca canlı tutmaya çalıştıklarına işaret ederek, "Namaz gibi ciddi ve ağır bir konuyu anlatırken izleyiciyi belirli aralıklarla dinlendirmeye çalışıyoruz. Bunu bazen mizahla bazen aksiyonla yapıyoruz. Ancak hangi konuyu ele alırsak alalım, tiyatronun matematiğine sadık kalmamız gerekiyor." görüşünü paylaştı.

Dijitalleşmeyle izleyici odak süresi tiyatroları etkiledi

Oyunun süresini de zaman içinde yeniden düzenlediklerini aktaran Doğan, eskiden iki perdeli ve iki saati aşan oyunlar sahnelediklerini, günümüzde ise izleyicinin zamanını daha verimli kullanabilmesi için süreyi kısalttıklarını belirtti.

Doğan, "Dijitalleşmenin hızlandığı bir dönemde izleyiciyi kaybetmemek adına biz de bu dönemin normlarına uygun oyunlar üretmeye çalışıyoruz. Eskiden iki perdeli, üç perdeli oyunlar görürdük. Şimdi oyunlarımız tek perde ve ortalama 70-75 dakika içerisinde." dedi.

Tiyatroda izleyiciyi belirli bir ana çekmenin öneminden de bahseden Doğan, Necip Fazıl Kısakürek'in tiyatroya ilişkin sözlerini hatırlatarak şu değerlendirmelerde bulundu:

"Necip Fazıl çok güzel anlatıyor, 'Tiyatro bir an için oynanır.' diyor. Shakespeare'in 'Romeo ve Juliet' oyununda bütün oyun, Romeo ile Juliet arasında geçen 'Çok geç oldu, git istersen artık.' sözüne ve Romeo'nun 'O kadar geç oldu ki neredeyse erken.' cevabına bağlanıyor. Oradaki sevgiyi, sabrı, özlemi, her şeyi anlattığı o an için oynanıyor. Biz de 'Ziyafet Sofrası'nda izleyiciyi o ana çekmeye ve orada tutmaya çalışıyoruz. Dikkatinin, algısının en yüksek olduğu anda konumuzu vermeye çalışıyoruz. Güzel geri dönüşler de alıyoruz."

"2027'de bir baba-kız hikayesi sahneleyeceğiz"

Osman Doğan, yeni sezon hazırlıklarına dair de 2027'de izleyiciyle buluşturmayı planladıkları yeni oyunun bir baba-kız hikayesini konu alacağının bilgisini verdi.

Oyunun, çocuk yaşta annesini kaybeden ve tiyatro sahnesinde büyüyen bir kızın babasıyla ilişkisini ele alacağını aktaran Doğan, "Kızımız gençlik dönemine girdiğinde kendi hayatını çizmeye çalışıyor. Babasından ayrılacağı o anı hem dramatik ögelerine uygun hareketlerle hem de komedisiyle anlatan güzel bir baba-kız hikayesi hazırlamaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Provalar sırasında duygusal anlar yaşadıklarını belirten Doğan, "Prova yaparken gözlerimiz doluyor, arada gözyaşları dökerken kahkaha da atabiliyoruz. İzleyicimizin aynı hazzı, aynı tadı alacağını ümit ediyoruz. Böyle bir baba-kız hikayesi çok yakında, 2027'de izleyicilerimizle buluşacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA