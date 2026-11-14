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Üsküdar'da Kız Kulesi önünde fotoğraf çeken 3 kişi dev dalgayla ıslandı

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Üsküdar'da Kız Kulesi önünde fotoğraf çeken 3 kişi dev dalgayla ıslandı Haber Videosunu İzle
Üsküdar'da Kız Kulesi önünde fotoğraf çeken 3 kişi dev dalgayla ıslandı
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Üsküdar'da Kız Kulesi manzarasında fotoğraf çektirmek isteyen 3 kişi, fırtına ve lodos sırasında sahile vuran dev dalga nedeniyle ıslandı. Dalganın şiddetiyle yere düşen kişiler cep telefonu kamerasına yansıdı.

ÜSKÜDAR'da Kız Kulesi manzarasında fotoğraf çektirmek isteyen 3 kişi, fırtına ve lodos sırasında sahilde oluşan dev dalgalar nedeniyle ıslandı. Dalganın şiddetiyle yere düşen kişiler cep telefonu kamerasına yansıdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan fırtına ve lodos, denizde dev dalgaların oluşmasına neden oldu. Kız Kulesi manzarasında fotoğraf çektirmek isteyen 3 kişi, poz verdikleri sırada sahile vuran dev dalga nedeniyle ıslandı. Dalganın şiddetiyle yere düşen kişiler cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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