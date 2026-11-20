Kadim Dostla buluşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz hediye: Tam 32 yıl öncesine götürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen Kadim Dostlar Buluşması'na katıldı. Programda Erdoğan'a, 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olduğu dönemde Üsküdar Vapuru'nun kaptan köşkünde çektirdiği fotoğraf hediye edildi. Çok sayıda AK Partili siyasetçinin de katıldığı buluşmada Erdoğan, eski dostlarıyla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen Kadim Dostlar Buluşması'na katıldı.
- Kadim Dostlar Derneği Başkanı Yakup Sucuoğlu, Erdoğan'a 1994'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına adaylığı sürecinde Üsküdar Vapuru'nun kaptan köşkünde çektirdiği fotoğrafı hediye etti.
- Buluşmaya Ömer Çelik, Ahmet Büyükgümüş, Faruk Acar, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Nureddin Nebati, Eyyüp Kadir İnan, İstanbul Valisi Davut Gül, Abdullah Özdemir ve Tevfik Göksu katıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Kadim Dostlar Buluşması'na katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde düzenlenen buluşmada, Kadim Dostlar Derneği üyeleriyle tek tek tokalaşarak selamlaştı.
Misafirleriyle kadim dostluk üzerine sohbet eden ve derneğin çalışmaları hakkında bilgi alan Erdoğan, ziyaret sonunda katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
1994 YILINDA ÇEKİLEN FOTOĞRAFI HEDİYE EDİLDİ
Kadim Dostlar Derneği Başkanı Yakup Sucuoğlu, bu sırada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 1994'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına adaylığı sürecinde Üsküdar Vapuru'nun kaptan köşkünde çektirdiği bir fotoğrafı hediye etti.
ÇOK SAYIDA İSİM KATILDI
Buluşmada, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Faruk Acar, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Mersin Milletvekili Nureddin Nebati, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu da yer aldı.