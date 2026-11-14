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İstanbul Üsküdar'da lodosun oluşturduğu dev dalgalara rağmen gençler fotoğraf çekti

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İstanbul Üsküdar'da lodosun oluşturduğu dev dalgalara rağmen gençler fotoğraf çekti Haber Videosunu İzle
İstanbul Üsküdar'da lodosun oluşturduğu dev dalgalara rağmen gençler fotoğraf çekti
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İstanbul'da etkisini artıran kuvvetli lodos, Üsküdar sahilinde dev dalgalar oluşturdu; yürüyüş yoluna kadar ulaşan dalgalar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kız Kulesi önünde fotoğraf çektirmek isteyen gençler, ıslanmalarına rağmen poz vermeyi sürdürdü.

İstanbul'da etkili olan kuvvetli lodos, Üsküdar sahilinde renkli görüntüler oluşturdu. Kız Kulesi manzarası eşliğinde fotoğraf çektirmek isteyen gençler, kıyıya vuran dev dalgalara aldırış etmedi. İçerik üreticisi Yusuf Timya ise gençlerin dalgalar arasında fotoğraf çektirdiği anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

İstanbul'da etkisini artıran kuvvetli lodos nedeniyle Üsküdar sahilinde dev dalgalar oluştu. Zaman zaman sahil bandını aşarak yürüyüş yoluna kadar ulaşan dalgalar, çevrede bulunan vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kız Kulesi manzarası önünde fotoğraf çektirmek isteyen gençler ise dalgalara rağmen sahilden ayrılmadı. Kıyıya vuran dev dalgaların önünde poz veren gençler, ıslanmalarına rağmen fotoğraf çektirmeye devam etti.

Dev dalgaların önünde fotoğraf çektirmek için yarıştılar

Bölgede bulunan içerik üreticisi Yusuf Timya, fotoğraf çektirmek isteyen gençleri ve dalgalarla mücadele ettikleri anları kayıt altına aldı. Zaman zaman üzerlerine kadar ulaşan dalgalara rağmen poz vermeyi sürdüren gençlerin o anları kameralara yansıdı. Kız Kulesi'nin de kadrajda yer aldığı görüntülerde, kuvvetli lodosun oluşturduğu dev dalgalar ve gençlerin fotoğraf çekilme çabası dikkat çekti.

Kuvvetli lodosun etkisiyle zaman zaman sahil şeridini aşan dalgalar görsel açıdan dikkat çeken görüntüler oluştururken uzmanlar ve yetkililer vatandaşları kıyı şeridinde oluşabilecek tehlikelere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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