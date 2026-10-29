Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Görevinden uzaklaştırılan Sinem Dedetaş ev hapsi kararıyla tahliye edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Üsküdar Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Sinem Dedetaş, tutuklu bulunduğu Çorlu'daki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'ndan ev hapsi kararıyla tahliye edildi. Dedetaş, belediyedeki usulsüzlük iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında 31 Temmuz'da tutuklanmıştı.

İSTANBUL Üsküdar Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Sinem Dedetaş, tutuklu bulunduğu Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye oldu.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, belediyede yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 31 Temmuz'da tutuklandı. Sinem Dedetaş, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine getirilerek bulunan Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na konuldu. Avukatı Akın Atalay, görevinden de uzaklaştırılan Dedetaş için tahliye başvurusunda bulundu. Dedetaş'ın, ev hapis kararıyla tahliye edilmesine karar verildi. Dedetaş, bulunduğu Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'nda işlemlerinin tamamlanmasının ardından saat 15.45 sıralarında tahliye edildi. Dedetaş, avukatına ait araçla cezaevinden ayrılırken, bekleyen gazetecilere görüntü vermedi.

Haber-Kamera : Mehmet YİRUN-Mehmetcan ARSLAN/TEKİRDAĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Arda Güler'in beklediği haber sonunda geldi

Arda'nın yıllardır beklediği haber sonunda geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Netanyahu'ya rakibinden rest! Siyonist askerlik hükümeti kuracak

Netanyahu'nun koltuğunu sallayacak hamle
Aliyev, Türkiye'ye gelmiyor! İşte nedeni

Aliyev, Türkiye'ye gelmiyor! İşte nedeni
Sancaktepe'de pazarcıların yer kavgası kanlı bitti! 1 ölü, biri çocuk 5 yaralı

Pazarda yer kavgası kana bulandı! 1 ölü, biri çocuk 5 yaralı
Anne ve 2 çocuğundan geriye acı kaldı! Son yolculuklarına uğurlandılar

Gözyaşları sel oldu! 3 cenaze yan yana
Fenerbahçe taraftarından yönetime çağrı! Dünyaca ünlü hocayı istiyorlar

Fener taraftarından yönetime çağrı! Dünyaca ünlü hocayı istiyorlar
Osmangazi Köprüsü’nde Cumhuriyet coşkusu: 19 ülkeden 6 bin 500 kişi koştu

Osmangazi Köprüsü’nde Cumhuriyet coşkusu: 19 ülkeden 6 bin 500 kişi koştu
Selin vurduğu Arjantin'de zehirli yılanlar ve timsahlar mahallelere indi

Zehirli yılan ve timsahlar mahallelere indi