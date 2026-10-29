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90 gün sonra tahliye edilen Sinem Dedetaş'tan ilk açıklama

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90 gün sonra tahliye edilen Sinem Dedetaş'tan ilk açıklama Haber Videosunu İzle
90 gün sonra tahliye edilen Sinem Dedetaş'tan ilk açıklama
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Üsküdar Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Sinem Dedetaş, 90 günlük tutukluluğunun ardından ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliye edildi. Evine ulaşan Dedetaş, tahliye sonrası yaptığı ilk açıklamada, "Bizim için çifte bayram oldu, benim için diyeyim." dedi. Sevincinin buruk olduğunu belirten Dedetaş, halen tutuklu bulunan çalışma arkadaşlarını hatırlattı.

  • Üsküdar Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Sinem Dedetaş, 90 günlük tutukluluğun ardından ev hapsi şartıyla tahliye edildi.
  • Dedetaş, tahliyesini 'çifte bayram' olarak nitelendirdi ancak tutukluluğu devam eden çalışma arkadaşları nedeniyle sevincini yarım yaşadığını söyledi.
  • Dedetaş, Üsküdar Belediyesi'nde yapı ruhsatı ve iskân süreçlerindeki usulsüzlük iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında 31 Temmuz'da tutuklanmıştı.

Üsküdar Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Sinem Dedetaş, 90 günlük tutukluluğunun ardından ev hapsi şartıyla tahliye edildi. Evine ulaşan Dedetaş, ilk açıklamasında tahliye sevincini tam olarak yaşayamadığını söyledi.

90 GÜNLÜK TUTUKLULUĞUN ARDINDAN TAHLİYE EDİLDİ

Üsküdar Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Sinem Dedetaş hakkında tahliye kararı verildi. 90 gündür tutuklu bulunan Dedetaş, ev hapsi şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanarak cezaevinden çıktı. Tahliye kararının ardından evine ulaşan Dedetaş, yaşadığı sürece ilişkin ilk değerlendirmesini yaptı. Açıklamasında özgürlüğüne kavuşmanın mutluluğunu dile getiren Dedetaş, tutukluluğu devam eden çalışma arkadaşlarını da unutmadı.

"BİZİM İÇİN ÇİFTE BAYRAM OLDU"

Sinem Dedetaş, evine ulaştıktan sonra yaptığı açıklamada tahliye kararının kendisi için taşıdığı anlamı anlattı. Dedetaş, 90 günün ardından evine dönmesini bayram sevinciyle karşılaştırdı. Ancak bu mutluluğu tam anlamıyla yaşayamadığını da ifade etti. Dedetaş'ın tahliye sonrası ilk sözleri şöyle oldu: "Bizim için çifte bayram oldu, benim için diyeyim. Bütün tahliye olan arkadaşlarımızın söylediği gibi aslında biraz yarım sevinebiliyoruz. Çünkü içeride olan çalışma arkadaşlarımız var. Bir an önce herkesin özgürlüğüne kavuşmasını istiyorum."

DENİZ GÖKTAŞ’A DAVET

Dedetaş, tahliye olurken “İçim buruk” diyen komedyen Deniz Göktaş’ın sözlerinin hatırlatılması üzerine ise ev hapsinde olduğunu belirterek, “Ben ev hapsindeyim. O yüzden Deniz Göktaş’ı davet ediyorum. İnşallah beraberce sohbetimizi yaparız” diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Üsküdar Belediyesi’nde yapı ruhsatı ve iskân süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 29 Temmuz’da gözaltına alınan Dedetaş, 31 Temmuz’da tutuklanmış ve 1 Ağustos’ta belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılmıştı. 

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Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (13)

Haber Yorumları8v6jprj59c:

İftira yalan dolan haksızlık hukuksuzluk ile ne yapacağını bilmiyorlar mecburen ev hapsi olarak tahliye ediyor işte utanmazlar. Allah büyük ya sonunda iyi kötü doğru yalan ortaya çıkacak merak etmeyin bozguncular hainler

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıAbdullah:

Herkes bir gün gelecek yaşattıklarını yaşayacak. İşte o gün hak yerini bulacak.

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme6
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Haber YorumlarıMesut Vatansever:

İşte o gün geldi ve herkes yaşattığını yaşıyor, biz bunları yıllarca demiştik!!!

yanıt3
yanıt5
Haber YorumlarıA. Ak:

evet işte o yüzden içeri tıkılıyorsunuz

yanıt2
yanıt0
Haber YorumlarıDeniz Gürbüz:

Üsküdar halkı çok yanlış yaptı kadın ne güzel Üsküdar’ı kalkındırıyor du heryeri toparladı çalışıyordu iftira ile içeri atmaya çalıştılar ama birşey bulamadılar ev hapsi veriyor

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıMesut Vatansever:

Size iyilik yaramaz!!! Ev hapsi iyiliğini hemen suçsuza çeviriyorsunuz

yanıt3
yanıt5
Haber YorumlarıMurat Akat:

kesinlikle adil deyil sen çok yaşa sinem dedetaş

Yorum Beğen10
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Haber YorumlarıAbdullah:

Muhakkak ki Allah adaleti emreder. Kim zulmederse onlar zalimlerden, helak olanlardandır!

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Haber YorumlarıMesut Vatansever:

Evet evet doğru! Şu an o yaşanıyor sol güruhta

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