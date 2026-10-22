Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Göktaş'ın tensipleriyle Seçkin Bilici Yalova Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Göktaş'ın tensipleriyle Seçkin Bilici Yalova Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'ın tensipleriyle görevlendirilen Seçkin Bilici, Yalova Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü olarak göreve başladı. Bilici, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü mezunu olup Üsküdar Üniversitesinde yüksek lisansını tamamladı.

Yalova Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne atanan Seçkin Bilici, görevine başladı.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 1984 yılında doğan Bilici, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümünden mezun oldu.

Üsküdar Üniversitesinde yüksek lisans eğitimini tamamlayan Bilici, meslek hayatı boyunca Manisa, İzmir, Denizli ve Bilecik'te çeşitli sosyal hizmet kuruluşlarında ve yöneticilik görevlerinde bulundu.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın tensipleriyle görevlendirilen Seçkin Bilici, Yalova Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü olarak görevine başladı.

Kaynak: AA
3 gündür aranan 17 yaşındaki Hatice Ennur bulundu! Staj günü babasının aracından inip kaybolmuştu

Babasının arabasından inip kaybolmuştu! 3 gün sonra bulundu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oyunculuğa ara veren Filiz Taçbaş Foça'ya yerleşti; zeytin hasadına başladı

Ünlü oyuncu her şeyi bırakıp Foça'ya yerleşti: Zeytin hasadına başladı
Arda Güler kamera karşısına geçti! Konuşulan rakam inanılmaz

4,5 milyon euroluk kare!
Sergen Yalçın imza töreninde müjdeyi verdi: Gelmek için can atıyor

Sergen'den ilk icraat! Montella'nın kovduğu ismi geri getiriyor
Ankara'da sınıf öğretmeni fuhuş ve uyuşturucudan tutuklandı

Özel okulda skandal! Sınıf öğretmeni tutuklandı, suçlamalar hayli ağır
Araç sahiplerine müjde! İkinci indirim de pompaya yansıdı

Tüm hesaplar bir gecede sil baştan değişti
31 yıllık devrin sonu! Oyun dünyasına şekil veren stüdyo kapanıyor, 400 çalışan işsiz kalacak

31 yıllık devrin sonu! Oyun dünyasına şekil veren stüdyo kapanıyor
ABD'de taşları yerinden oynatacak iddia: Putin'in elinde Trump'ın görüntüleri var

Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar! Elinde öyle görüntüler var ki...