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Üsküdar Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 31-28 yendi

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Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 10. haftasında Üsküdar Belediyespor, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 31-28 yendi. İstanbul ekibi, ilk yarısı 15-13 geride kapattığı maçta 8. galibiyetini alarak liderliğini sürdürdü.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 10. haftasında Üsküdar Belediyespor, deplasmanda Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 31-28 yendi.

Üçevler Spor Tesisleri'nde oynanan maçın ilk yarısı, ev sahibi Bursa Büyükşehir Belediyespor'un 15-13 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci devre skor üstünlüğünü ele geçiren Üsküdar Belediyespor, sahadan 31-28 galip ayrıldı.

Bu sonuçla ligde 8. galibiyetini elde eden İstanbul ekibi, liderliğini sürdürdü.

Kaynak: AA
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