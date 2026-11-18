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Üsküdar Sahili'nde etkisini göstermeye devam eden lodos ve fırtına denizde dalgalara sebep olurken bazı vatandaşlar dalgaların kıyıya vurmasıyla ıslandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği'nin uyarılarının ardından İstanbul genelinde etkisini gösteren lodos ve fırtına Üsküdar Sahili'nde de etkili oldu. Denizde yer yer dev dalgalar oluşurken, kıyıya vuran dalgalar sahilde yürüyen ve fotoğraf çektiren vatandaşların ıslanmasına sebep oldu.

Lodos ve fırtınanın gece saatlerine kadar etkisini göstermesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı