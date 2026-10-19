CHP Sözcüsü Sarı, Üsküdar başkan vekilliği seçiminde dayanışma çağrısı yaptı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Müslim Sarı, "Yerel yönetimlere yapılan operasyonlar sonrasındaki başkan vekilliği seçimlerinin muhalefetin dayanışması, birlikte hareket etmesi açısından çok önemli bir zemin olduğunu bir kere daha vurgulamak istiyorum. Bu zemini kaybetmemeliyiz." dedi.

Partisinin İzmir İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyen Sarı, kente belediye meclis üyeleri ve yerel yöneticilerle bir çalışma yapmak üzere geldiğini belirtti.

Sarı, belediye başkan vekili seçimlerinde siyasi ayrışmalara rağmen belediyelerin Cumhur İttifakı'na geçmemesi konusunda azami dikkat gösterdiklerini, işbirliği ve fedakarlık yaparak bu süreçleri işletmeye çalıştıklarını kaydetti.

Üsküdar Belediyesinde yarın başkan vekilliği seçimi yapılacağını kaydeden Sarı, şöyle devam etti:

"Cumhur İttifakı'nın 23 tane belediye meclis üyesi var. Bizim ve Yeni Parti'nin 18 tane belediye meclis üyesi var. Biz yine bu arkadaşlarımızla buradan sesleniyoruz. Bu seçimi kazanırsak da birlikte kazanalım kaybedersek de birlikte kaybedelim. Dolayısıyla yerel yönetimlere yapılan operasyonlar sonrasındaki başkan vekilliği seçimlerinin muhalefetin dayanışması, birlikte hareket etmesi açısından çok önemli bir zemin olduğunu bir kere daha vurgulamak istiyorum. Bu zemini kaybetmemeliyiz. Gündelik siyasal ayrışmalar, gündelik siyasal tartışmaların dışında tutmalıyız."

Sarı, seçilmiş belediye başkanlarının başka partilere geçmesini siyasi etik açısından doğru bulmadıklarını belirterek, "Yani şöyle denilebilir, 'Biz mutlak butlan sürecine tepkide bulunduk, tavır takındık' ya da 'Bu belediye başkanlarını Özgür Özel ve arkadaşları seçtiler, dolayısıyla onlara karşı aidiyet ilişkimiz vardır. Biz CHP'den yollarımızı ayırırız.' Bu kısmen anlaşılabilir bir şeydir. Ama CHP'nin yani muhalefetin safında AKP karşıtlığında siyasal çizgileri üzerine ömürlerini vermiş, siyaset yapmış bu belediye başkanlarımızın CHP'den istifa ederek iktidar saflarına yani AKP saflarına katılıyor olmalarının hiçbir izahı yoktur." diye konuştu.

Partiler arası geçişlerde kendilerinin de sorumluluklarının bulunduğunu ifade eden Sarı, "Kendimize de bir iğne batırmamızın zamanıdır diye düşünüyorum. Yani bu arkadaşlarımızı seçerken, buna referans olurken sorumluluk alan kişilerin bugün kamuoyunun önüne çıkıp aynı sorumluluğu alması gerekir." dedi.

Sarı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın hangi başarı kriterine göre aday yapıldığını sorarak, "Bu arkadaşa referans olan kişilerin, en başta Özgür Özel'in bir açıklama yapması gerekiyor İzmir halkına. Cemil Tugay parti içindeki ayrışmada, kurultayda Özgür Özel'i destekledi. Özgür Özel'i destekleyen tek belediye başkanıydı. Sadece İzmir'de değil, Anadolu'da da Özgür Özel'in seçimi kazanması için delege organizasyonlarının içinde bulundu. Dolayısıyla Cemil Tugay'ın büyükşehir belediye başkanı adayı yapılmasının tek gerekçesi budur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA