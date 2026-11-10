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Üsküdar'da sis etkili oluyor

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Üsküdar'da sis etkili oluyor
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İSTANBUL'un bazı ilçelerinde yağışla birlikte sabah saatlerinde sis etkili oluyor.

İSTANBUL'un bazı ilçelerinde yağışla birlikte sabah saatlerinde sis etkili oluyor. Sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer düşerken, İstanbul Boğazı üzerinde oluşan sis tabakası kameraya yansıdı.

İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sağanaktan sonra sabah saatlerinde yer yer sis etkili oldu. Sis tabakası İstanbul Boğazı'nda görüş mesafesini zaman zaman düşürdü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis tabakası nedeniyle gözden kaybolurken, yağış ve sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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