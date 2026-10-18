AK Parti'ye geçeceği iddia edilmişti: Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'den açıklama

AK Parti'ye geçeceği iddia edilmişti: Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'den açıklamaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
30 Eylül'de CHP'den ihraç edilen Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, AK Parti'ye katılacağı yönündeki iddialara son noktayı koydu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aynı karede yer almasının ardından siyasi kulislerde konuşulmaya başlanan iddialara sosyal medya üzerinden yanıt veren Yeğin, hakkındaki haberleri yalanladı. “31 Mart gecesi söz verdiğim yerdeyim” diyen Yeğin, başladığı noktada mücadelesini sürdüreceğini belirterek parti değiştireceği yönündeki söylentilere tepki gösterdi.
- Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
- Yeğin, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin adayı olarak Sancaktepe Belediye Başkanı seçildi ve 30 Eylül 2026'da CHP'den ihraç edildi.
- AK Parti'ye geçiş iddiaları, Yeğin'in 16 Ekim'de Üsküdar Belediye Başkanvekili Dündar Ziya Gültekin'in cenaze töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aynı fotoğraf karesinde yer almasının ardından ortaya atıldı.
AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialarla gündeme gelen Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla söylentilere yanıt verdi. Yeğin, “31 Mart gecesi söz verdiğim yerdeyim” diyerek parti değiştireceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.
İstanbul Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'in AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialar gündemdeki yerini korurken, Yeğin'den konuya ilişkin açıklama geldi. Sosyal medya platformlarında dolaşıma giren haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade eden Yeğin, mücadelesini başladığı yerde sürdüreceğini vurguladı.
“PAYLAŞILAN HİÇ BİR HABER GERÇEK DEĞİL”
31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'den Sancaktepe Belediye Başkanı seçilen Alper Yeğin, açıklamasında Sancaktepe halkının yaşanan sürece tanıklık ettiğini belirtti.
Yeğin, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“31 Mart gecesi söz verdiğim yerdeyim. Sancaktepe halkı her sürecin şahidi. Yılların mücadelesi, halkın iktidarı ile kararlılıkla yoluna devam ediyor. Sosyal medya platformlarında paylaşılan ve konuşulan hiçbir haber gerçek değildir.
Ben kurulu bir düzeni bozmanın bedelini 2,5 yıldır ödüyorum. Bu düzenin uzantıları ile başladığım ve durduğum yerden mücadelemi sürdüreceğim.”
İDDİALAR ERDOĞAN İLE AYNI KARADE YER ALINCA ORTAYA ATILDI
Alper Yeğin'in AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialar, 16 Ekim'de katıldığı cenaze töreninin ardından gündeme taşındı.
Yeğin, Üsküdar Belediye Başkanvekili Dündar Ziya Gültekin'in Büyük Çamlıca Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aynı fotoğraf karesinde yer alan Yeğin'in görüntüsü, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı.
Fotoğrafın paylaşılmasının ardından Yeğin'in AK Parti'ye geçeceği yönünde iddialar ortaya atıldı. Sancaktepe Belediye Başkanı ise yaptığı açıklamayla söz konusu haberleri yalanladı.
CHP'DEN İHRAÇ EDİLMİŞTİ
31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin adayı olarak seçimi kazanan Alper Yeğin, 30 Eylül 2026'da CHP'den ihraç edilmişti. İhraç kararının ardından Yeğin'in siyasi geleceğine ilişkin çeşitli iddialar gündeme gelirken, AK Parti'ye katılacağı yönündeki söylentiler de tartışılmaya başlandı.
Yeğin'in son açıklamasıyla birlikte parti değiştireceği yönündeki iddialara ilişkin tutumu netleşirken, belediye başkanının siyasi mücadelesini hangi zeminde sürdüreceği önümüzdeki süreçte de yakından takip edilecek.