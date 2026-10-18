AK Parti'ye geçeceği iddia edilmişti: Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'den açıklama

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AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialarla gündeme gelen Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla söylentilere yanıt verdi. Yeğin, “31 Mart gecesi söz verdiğim yerdeyim” diyerek parti değiştireceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

İstanbul Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'in AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialar gündemdeki yerini korurken, Yeğin'den konuya ilişkin açıklama geldi. Sosyal medya platformlarında dolaşıma giren haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade eden Yeğin, mücadelesini başladığı yerde sürdüreceğini vurguladı.

“PAYLAŞILAN HİÇ BİR HABER GERÇEK DEĞİL”

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'den Sancaktepe Belediye Başkanı seçilen Alper Yeğin, açıklamasında Sancaktepe halkının yaşanan sürece tanıklık ettiğini belirtti.

Yeğin, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“31 Mart gecesi söz verdiğim yerdeyim. Sancaktepe halkı her sürecin şahidi. Yılların mücadelesi, halkın iktidarı ile kararlılıkla yoluna devam ediyor. Sosyal medya platformlarında paylaşılan ve konuşulan hiçbir haber gerçek değildir.

Ben kurulu bir düzeni bozmanın bedelini 2,5 yıldır ödüyorum. Bu düzenin uzantıları ile başladığım ve durduğum yerden mücadelemi sürdüreceğim.”

İDDİALAR ERDOĞAN İLE AYNI KARADE YER ALINCA ORTAYA ATILDI

Alper Yeğin'in AK Parti'ye geçeceği yönündeki iddialar, 16 Ekim'de katıldığı cenaze töreninin ardından gündeme taşındı.

Yeğin, Üsküdar Belediye Başkanvekili Dündar Ziya Gültekin'in Büyük Çamlıca Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aynı fotoğraf karesinde yer alan Yeğin'in görüntüsü, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir tarafından sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Fotoğrafın paylaşılmasının ardından Yeğin'in AK Parti'ye geçeceği yönünde iddialar ortaya atıldı. Sancaktepe Belediye Başkanı ise yaptığı açıklamayla söz konusu haberleri yalanladı.

CHP'DEN İHRAÇ EDİLMİŞTİ

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP'nin adayı olarak seçimi kazanan Alper Yeğin, 30 Eylül 2026'da CHP'den ihraç edilmişti. İhraç kararının ardından Yeğin'in siyasi geleceğine ilişkin çeşitli iddialar gündeme gelirken, AK Parti'ye katılacağı yönündeki söylentiler de tartışılmaya başlandı.

Yeğin'in son açıklamasıyla birlikte parti değiştireceği yönündeki iddialara ilişkin tutumu netleşirken, belediye başkanının siyasi mücadelesini hangi zeminde sürdüreceği önümüzdeki süreçte de yakından takip edilecek.