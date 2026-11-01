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Üsküdar Belediye Spor, deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 28-27 yendi

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Üsküdar Belediye Spor, deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 28-27 yendi
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Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 8. haftasında Üsküdar Belediye Spor Kulübü, deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 28-27 mağlup etti. İlk yarıyı 19-14 önde tamamlayan Üsküdar, Manisa Çok Amaçlı Spor Salonu'ndaki çekişmeli karşılaşmadan galip ayrıldı.

Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 8. haftasında Üsküdar Belediye Spor Kulübü, deplasmanda Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 28-27 mağlup etti.

Manisa Çok Amaçlı Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını Üsküdar Belediye Spor Kulübü, 19-14 önde tamamladı.

Çekişmeli geçen ikinci yarının ardından Üsküdar Belediye Spor Kulübü???????, sahadan 28-27 galip ayrıldı.

Kaynak: AA
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