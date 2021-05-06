TÜRKMENİSTAN HABERLERİ

Türkmenistan - 23.04.2021

Bu yıl süs ağacı üretiminin yüzde 80'ini Özbekistan'a ihraç ettiklerini, kalanının da yurt içinde çeşitli projelerde değerlendirildiğini belirten Engin, şöyle devam etti: "Süs ağacı olarak hiçbir yılda 50 bin adet üretimin altına düşmedik. Bu sene 100 bin adedin üzerine çıkmayı düşünüyoruz. Asma ve meyve fidanlarını, lavanta ve aronyayı da katarsak toplam 3 milyon fidan üretiyoruz. Birçok yerde ağaçlarımızı görebilirsiniz. En yakın örnek Bursa Şehir Hastanesi'ni verebilirim. İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün bağlantı yolları peyzaj çalışmalarında da bizim ağaçlarımız kullanılıyor. Yurt dışında daha çok Türk cumhuriyetlerine çalışıyoruz. Türkmenistan, Özbekistan, Azerbaycan gibi ülkelere ağaçlarımızı gönderiyoruz.