TÜRKMENİSTAN HABERLERİ
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Türkmenistan Haberleri

Türkmenistan haber, Türkmenistan son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Türkmenistan: Son dakika! Beyoğlu'nda Türkmenistanlı kadının sır ölümüTürkmenistan - Bugün

Son dakika! Beyoğlu'nda Türkmenistanlı kadının sır ölümü

Türkmenistan - 03.05.2021
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den "3 Mayıs Türkçülük Günü" mesajı Açıklaması
İlk aşamada, Türkmenistan'ın yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk Konseyine dahil edilmesi girişiminin başlatılması, Avrasya bölgesinde dil akrabalığına sahip olunan diğer devletlerle ilişkilerin Türk Konseyi çerçevesinde yeni bir evreye taşınması gerektiğini vurgulayan Akşener, genişleme eğilimi sürecinde iş dünyasının da potansiyelini harekete geçirebilecek ve karlılık, verimlilik temelinde faaliyet gösterecek "Türk Ekonomik İşbirliği ve Yatırım Fonu" oluşturulması önerisini sundu.
Türkmenistan: Türkmenistanlı anne, devlet desteğiyle iş sahibi olduTürkmenistan - 30.04.2021

Türkmenistanlı anne, devlet desteğiyle iş sahibi oldu

Türkmenistan - 30.04.2021
Sabun üretimine yıllar önce evinin mutfağında başlayan girişimci 26 ülkeye ihracat yapıyor
İhracat çalışmalarına değinen Erten, "26 ülkeye ihracat yapıyoruz. Çin, Rusya, ABD, Türkmenistan, Irak, Ukrayna, Gürcistan, Hollanda, Almanya gibi ülkeler en fazla gönderdiğimiz yerler.
Türkmenistan: Tacikistan Türk devleti mi? Günümüzdeki Türk devletleri hangileri?Türkmenistan - 29.04.2021

Tacikistan Türk devleti mi? Günümüzdeki Türk devletleri hangileri?

Türkmenistan - 29.04.2021
BTC Petrol Boru Hattı'ndan Ceyhan Limanı'na 2006'dan bu yana 482 milyon ton petrol taşındı
BTC Petrol Boru Hattı ile daha çok Azeri-Çırak-Güneşli yatağından çıkarılan petrol ve Şahdeniz yatağından çıkarılan kondensat taşınıyor. 1768 kilometrelik bu hatla Azerbaycan'ın yanı sıra Rusya, Türkmenistan ve Kazakistan petrolü de naklediliyor.
Türkmenistan - 28.04.2021
Son dakika haberleri: Türk Edebiyat Vakfı "Doğumunun 200. Yılında Göyçeli Aşık Alasker" başlıklı etkinlik düzenledi
Prof. Dr. Kasımlı, "Aşıklık kültürü Türk dünyasının bir bayrağıdır. Dil bayrağıdır, ruh bayrağıdır. Bir sanat bayrağıdır. Türkmenistan'dan Orta Asya'dan başlamış, Kafkaslar'a, İran'a ve Anadolu'ya kadar uzanan Türk coğrafyasının içerisinde bizim dilimizin ruhumuzun ana damarı bu sanattır, bu kültürdür.
Türkmenistan - 28.04.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov'a babasının vefatı nedeniyle taziyelerini iletti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ile telefonla görüştü.
Türkmenistan - 28.04.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda görüştüğü Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov'a babasının vefatı nedeniyle taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonda görüştüğü Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov'a babasının vefatı nedeniyle taziyelerini iletti.
Türkmenistan - 28.04.2021
TBMM Başkanı Şentop: "Ermenistan 30 yıldan fazla bir zamandır Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sini işgal eden bir devlettir"
TBMM Başkanı Şentop, çevrim içi olarak Türkmenistan Meclisi tarafından düzenlenen "Uluslararası Barış ve Güveni Güçlendirmede Parlamenterlerin Rolü Toplantısı"na katıldı.
Son dakika! Beyoğlu'nda Türkmenistanlı kadının sır ölümü
Türkmenistan - 28.04.2021
TBMM Başkanı Şentop, Uluslararası Barış ve Güveni Güçlendirmede Parlamenterlerin Rolü Toplantısı'na katıldı Açıklaması
Şentop, Türkmenistan Meclisi tarafından düzenlenen "Uluslararası Barış ve Güveni Güçlendirmede Parlamenterlerin Rolü Toplantısı"na çevrim içi katıldı.
Türkmenistan - 27.04.2021
GÜNDEM ÖZETİ / 28 Nisan 2021
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkmenistan Meclisi Tarafından Düzenlenen Uluslararası Barış ve Güveni Güçlendirmede Parlamenterlerin Rolü Toplantısı'na çevrimiçi katılacak.
Türkmenistan: Semih Yuvakuran kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Semih Yuvakuran'ın hayatı ve biyografisi!Türkmenistan - 27.04.2021

Semih Yuvakuran kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Semih Yuvakuran'ın hayatı ve biyografisi!

Türkmenistan: Son dakika haber: Arnavutköy'de 4 kişinin hayatını kaybettiği yangında işyeri sahibine gözaltıTürkmenistan - 27.04.2021

Son dakika haber: Arnavutköy'de 4 kişinin hayatını kaybettiği yangında işyeri sahibine gözaltı

Türkmenistan: Arnavutköy'deki yangına ilişkin gözaltına alınan iş yeri sahibi adliyeye sevk edildiTürkmenistan - 27.04.2021

Arnavutköy'deki yangına ilişkin gözaltına alınan iş yeri sahibi adliyeye sevk edildi

Türkmenistan: 23 Nisan Online Satranç Turnuvası Sona ErdiTürkmenistan - 27.04.2021

23 Nisan Online Satranç Turnuvası Sona Erdi

Türkmenistan - 27.04.2021
Özbekistan, ilk çeyrekte 133,8 milyon dolarlık meyve-sebze ihraç etti
Özbekistan'ın en çok meyve-sebze ihraç ettiği ülkeler arasında Kazakistan yüzde 19,8 payla ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi, yüzde 19,3 payla Rusya, yüzde 15,1 payla Çin, yüzde 9,6 payla Pakistan, yüzde 8,3 payla Kırgızistan, yüzde 6,1 payla Afganistan, yüzde 2,5'er payla Azerbaycan ve Türkmenistan, yüzde 2,3 payla Türkiye izledi.
Türkmenistan: 'Diriliş Ertuğrul' dizisinden etkilenen Pakistanlı aile Ertuğrul Gazi'nin türbesini ziyaret etmek için Söğüt'e geldiTürkmenistan - 27.04.2021

"Diriliş Ertuğrul" dizisinden etkilenen Pakistanlı aile Ertuğrul Gazi'nin türbesini ziyaret etmek için Söğüt'e geldi

Türkmenistan - 27.04.2021
ATO'nun ısrarları neticesinde Ankara'dan yurtdışına 22 dış hat seferi gerçekleşecek
Ankara'nın ihracatını, müteahhitlik hizmet gelirlerini artırmak ve sağlık ve kongre turizminde gelişmesini sağlamak için direkt uçuşların önemli olduğunu kaydeden Baran, Azerbaycan'ın ardından Kazakistan'da Almatı'ya, Türkmenistan'da Aşkabat'a, Kırgızistan'da Bişkek'e, Özbekistan'da Taşkent'e ve bazı Ortadoğu ülkelerine direkt uçuş konulmasını istedi.
Türkmenistan - 26.04.2021
Balçova Dünya Çocuklarına kardeşlik köprüsü oldu
CHP Balkan Masası'nın düzenlediği, Balçova Belediyesi'nin modertaörlüğünü üstlendiği online etkinliğe CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak ve Gülizar Biçer Karaca ile Belediye Başkanları da katıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 101'inci yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi tarafından '101 Çiçek Çocuk Değişim Programı' etkinliği düzenlendi. Balçovalı Çocukların Moderatörlüğünde düzenlenen etkinliğe; Makedonya'nın Demirhisar, Irak'ın Tuzhurmatu, Doğu Türkistan'ın Sincan Özek Bölge, Suriye'nin Halep, Gagauz Yeri'nin Kıpçak, Kosova'nın Prizen ve İpek, Romanya'nın Hasanca, Türkmenistan'nın Akşabat, Bulgaristan'nın Mestanlı, Azerbaycan'nın Bakü, Kazakistan'ın Nur Sultan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Lefkoşa, Bosna Hersek'in Tuzla, Yunanistan'ın Gümülcine şehirleri ile Türkiye'den Edirne, Kırklareli, Çanakkale Bayramiç ve İstanbul Kartal'dan çocuklar online olarak katıldı.
Türkmenistan: ATO'nun ısrarları neticesinde Ankara'dan yurtdışına 22 dış hat seferi gerçekleşecekTürkmenistan - 26.04.2021

ATO'nun ısrarları neticesinde Ankara'dan yurtdışına 22 dış hat seferi gerçekleşecek

Türkmenistan: Çoban köpeği ırkının altın heykelini dikmek yetmedi! Onuruna bir de ulusal bayram ilan ettilerTürkmenistan - 26.04.2021

Çoban köpeği ırkının altın heykelini dikmek yetmedi! Onuruna bir de ulusal bayram ilan ettiler

Türkmenistan: Balçova dünya çocuklarına kardeşlik köprüsü olduTürkmenistan - 26.04.2021

Balçova dünya çocuklarına kardeşlik köprüsü oldu

Türkmenistan: Son dakika haberi: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Ay kraterlerine yolculukTürkmenistan - 25.04.2021

Son dakika haberi: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Ay kraterlerine yolculuk

Türkmenistan - 24.04.2021
Girişimci kuzenler, ithal edilen bazı rulmanları KOSGEB desteğiyle yerli olarak üretmeye başladı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi (BUTEKOM ), Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesinin de aralarında bulunduğu kurumlarda cihazlarının mevcut olduğunu belirten Yıldırım, şunları kaydetti: "2020'de MSB için yaptığımız Crumpflex test cihazımız NATO envanterinde kayıtlı. İhracat olarak Türkmenistan için numune hazırlama şablonları satışımız gerçekleşti.
Türkmenistan - 23.04.2021
Blinken, Kazak, Kırgız, Tacik, Türkmen ve Özbek mevkidaşlarıyla görüştü
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan dışişleri bakanları ile çevrimiçi ortak bir görüşme gerçekleştirdi ve ABD ile bu ülkeler arasındaki iş birliği alanlarını değerlendirdi.
Türkmenistan: Marmaris'te konvoylu 23 Nisan kutlamasıTürkmenistan - 23.04.2021

Marmaris'te konvoylu 23 Nisan kutlaması

Türkmenistan: Farklı ülkelerden çocuklar '101 Çiçek Çocuk Değişim Programı'nda buluştuTürkmenistan - 23.04.2021

Farklı ülkelerden çocuklar '101 Çiçek Çocuk Değişim Programı'nda buluştu

Türkmenistan - 23.04.2021
Sakarya Nehri'nin kıyısında ürettikleri fidanları Türk cumhuriyetlerine ihraç ediyorlar
Bu yıl süs ağacı üretiminin yüzde 80'ini Özbekistan'a ihraç ettiklerini, kalanının da yurt içinde çeşitli projelerde değerlendirildiğini belirten Engin, şöyle devam etti: "Süs ağacı olarak hiçbir yılda 50 bin adet üretimin altına düşmedik. Bu sene 100 bin adedin üzerine çıkmayı düşünüyoruz. Asma ve meyve fidanlarını, lavanta ve aronyayı da katarsak toplam 3 milyon fidan üretiyoruz. Birçok yerde ağaçlarımızı görebilirsiniz. En yakın örnek Bursa Şehir Hastanesi'ni verebilirim. İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün bağlantı yolları peyzaj çalışmalarında da bizim ağaçlarımız kullanılıyor. Yurt dışında daha çok Türk cumhuriyetlerine çalışıyoruz. Türkmenistan, Özbekistan, Azerbaycan gibi ülkelere ağaçlarımızı gönderiyoruz.
Türkmenistan: ANKARA KILIÇDAROĞLU, ÇEVRİM İÇİ PROGRAMDA ÇOCUKLARLA BULUŞTUTürkmenistan - 23.04.2021

ANKARA KILIÇDAROĞLU, ÇEVRİM İÇİ PROGRAMDA ÇOCUKLARLA BULUŞTU

Türkmenistan: Çocuklar Ay kraterlerinde gezinti yapacakTürkmenistan - 23.04.2021

Çocuklar Ay kraterlerinde gezinti yapacak

Türkmenistan: Son dakika haber! Türk dünyasından çocuklar Bakü'de buluştuTürkmenistan - 22.04.2021

Son dakika haber! Türk dünyasından çocuklar Bakü'de buluştu

Türkmenistan - 20.04.2021
Son dakika haberleri! Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Türk-Türkmen Konseyi 3. Toplantısı'na çevrim içi katıldı Açıklaması
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türk-Türkmen Konseyi 3. Toplantısı, Selçuk ve Türkmenistan Eğitim Bakanı Orazgeldi Amandurdıyeviç Gurbanov'un katılımıyla çevrim içi gerçekleştirildi.
Türkmenistan - 18.04.2021
Fuat Oktay, babası vefat eden Türkmenistan Cumhurbaşkanı Berdimuhamedov'a başsağlığı diledi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, babası vefat eden Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulı Berdimuhamedov'a taziyelerini iletti.
Türkmenistan - 18.04.2021
Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov'un babası yaşamını yitirdi
Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov'un babası Melikgulu Berdimuhammedov hayatını kaybetti.
Türkmenistan - 17.04.2021
Son dakika haberleri... Emine Erdoğan'a kadın devlet başkanları ve lider eşlerinden Kovid-19'a karşı dayanışma teşekkürü
Ayrıca Türkmenistan Devlet Başkanı Kurbankulu Berdimuhammedov'un eşi Ogulgerek Berdimuhammedova, Malta Cumhurbaşkanı George Vella'nın eşi Miriam Vella, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın eşi Şeyha Sharifa Al-Jassem Al-Ghanim, Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo'nun eşi İrina Joko Widodo, Mozambik Cumhurbaşkanı Filipe Nyusi'nin eşi Isaura Gonçalo Ferrao Nyusi, Gana Cumhurbaşkanı Nana Addo Dankwa Akufo-Addo'nun eşi Rebecca Akufo-Addo da Emine Erdoğan'a mektubundan dolayı teşekkür etti.
Türkmenistan - 16.04.2021
Türkiye'nin çekici ihracatı ilk çeyrekte yüzde 99 artışla 255 milyon 333 bin dolar oldu
2020'nin ilk çeyreğinde ihracat yapılmayan Rusya, Bangladeş, Letonya, Umman, Bahreyn, Kazakistan, Kosova, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Liberya, Kenya ve Kamerun'a da bu dönemde çekici gönderildi.
Türkmenistan: KASTAMONU - KOSGEB desteğiyle üretimini iki katına çıkaran firma ihracata da başladıTürkmenistan - 15.04.2021

KASTAMONU - KOSGEB desteğiyle üretimini iki katına çıkaran firma ihracata da başladı

Türkmenistan - 15.04.2021
Türkiye yılın ilk çeyreğinde 708,5 milyon dolarlık ev tekstili ürünü ihraç etti
Kuveyt, Kosova ve Türkmenistan'a yüzde 100'ün üzerinde ihracat artışı Almanya, ABD ve Fransa'nın dışında ilk 10'da yer alan ülkelerden İtalya'ya 36 milyon 434 bin, Birleşik Krallık'a 31 milyon 689 bin, Hollanda'ya 24 milyon 451 bin, Bulgaristan'a 23 milyon 30 bin, Belarus'a 22 milyon 515 bin, Polonya'ya 21 milyon 130 bin, İsrail'e 20 milyon 256 bin dolarlık ürün gönderildi.
Türkmenistan - 14.04.2021
Macaristan, NATO'nun Afganistan'dan asker çekme kararına uyacağını açıkladı
Alınacak kararla, 20 yılda harcanan çabalar ve yapılan fedakarlıkların boşa gitmemesi, ayrılma sonrası Afganistan'da terörizmin tekrar canlanmaması gerektiğini ifade eden Szijjarto, "Afganistan ile komşu olan ve bugüne kadar NATO ile iş birliği yapan Özbekistan, Türkmenistan ve Tacikistan gibi ülkeler sınırlarını korumak için destek almalı.
Türkmenistan - 14.04.2021
Türkmenistan'da "Türkiye Turizm Haftası" etkinlikleri düzenlendi
Türkmenistan'da "Türkiye Turizm Haftası" dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanlığının geçen yıl uygulamaya başladığı Güvenli Turizm Sertifika Programı hakkında bilgilendirme toplantısı ve "Ödüllü Türkiye Fotoğrafları" sergisi düzenlendi.
Türkmenistan: Türk Konseyi ülkelerinin futbol federasyonları arasında iş birliği yapılacakTürkmenistan - 14.04.2021

Türk Konseyi ülkelerinin futbol federasyonları arasında iş birliği yapılacak

Türkmenistan: Türk dili konuşan ülkelerden futbolda iş birliğiTürkmenistan - 14.04.2021

Türk dili konuşan ülkelerden futbolda iş birliği

Türkmenistan - 14.04.2021
Son dakika haberi: Yükselen bir değer olarak Asya ve Türkiye'nin rolü
Türk Cumhuriyetleriyle sıkı işbirliği Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu 5-10 Mart 2021 tarihleri arasında Türkmenistan, Özbekistan ve Kırgızistan'ı kapsayan bir ziyaret gerçekleştirdi.
Türkmenistan: Kırgız bakandan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu'ya ziyaretTürkmenistan - 14.04.2021

Kırgız bakandan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu'ya ziyaret

Türkmenistan: MEB'den 31 ülkede görevlendirilen 1644 öğretmene mesleki eğitimTürkmenistan - 13.04.2021

MEB'den 31 ülkede görevlendirilen 1644 öğretmene mesleki eğitim

Türkmenistan: Isparta'da elma ihracatı 4 kat arttıTürkmenistan - 13.04.2021

Isparta'da elma ihracatı 4 kat arttı

Türkmenistan: Son dakika haberi | Rusya'dan 7 bin 500, Kazakistan'dan 12 bin transit geçiş belgesi temin edildiTürkmenistan - 13.04.2021

Son dakika haberi | Rusya'dan 7 bin 500, Kazakistan'dan 12 bin transit geçiş belgesi temin edildi

Türkmenistan - 13.04.2021
Türkiye'nin "iki tekerlekli taşıt" ihracatında ilk çeyrekte yüzde 81'lik artış
Sektör, Türkmenistan'a gerçekleştirdiği ihracatı ise yaklaşık 27 kat artırarak 66 bin dolarlık dış satıma imza attı.
Türkmenistan: Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Bakanı İmanaliyev TÜRKSOY'u ziyaret ettiTürkmenistan - 12.04.2021

Kırgızistan Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Bakanı İmanaliyev TÜRKSOY'u ziyaret etti

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