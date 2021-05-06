TÜRKMENİSTAN HABERLERİ

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Son dakika haber: Arnavutköy'de 4 kişinin hayatını kaybettiği yangında işyeri sahibine gözaltı
Arnavutköy'deki yangına ilişkin gözaltına alınan iş yeri sahibi adliyeye sevk edildi
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